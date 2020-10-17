港聞

港聞二

審計抨使用率低 教師中心將關閉

【明報專訊】教育局設於九龍塘地鐵站旁的教師中心，過往曾被審計署指使用率偏低，教育局昨表示，現時教師持續專業發展活動非常蓬勃，表明「教師中心已大致完成其歷史使命」。有教師中心諮詢管理委員會（諮管會）常委稱，中心有助推動教師專業發展，之前無收到局方正式通知指中心將裁撤，對消息感到有點驚訝。

教局：院校已多類似活動

教師中心1989年成立，2006年遷往教育局九龍塘教育服務中心。教育局稱，現時局方、辦學團體、大學等提供大量持續發展專業活動，與其他專業發展活動在主題和模式上都重疊，參加人數長期偏低；隨着多元模式交流活動和網上分享平台的發展，教師亦毋須專程前往教師中心交流分享。2015年《審計報告》發現，教師中心訪客人流低，審計署當年曾派員到中心實地調查5日，日均訪客僅15至22名。

諮管會常委驚訝：無接正式通知

對於教師中心被批評使用率低，有份籌備成立教師中心的現任諮管會常委、退休小學校長梁兆棠解釋，教師中心在九龍塘教育服務中心僅得一個會議室及一個教師共享空間，無法舉行大型活動，中心要借用其他房間舉辦研討會等活動，令外界以為教師中心的使用率低。他認為，教師中心的活動有助推動教師專業發展，對中心遭裁撤感可惜。

教協原組隊參選 局方稱無關選情

諮管會原本年初舉行換屆選舉，教協首次組隊派34人名單競逐「教師提名委員」35個席位，惟因疫情及學校停課而暫緩投票。局方沒回覆會否取消選舉，稱停止教師中心計劃，是以教師專業發展的路向及善用資源為依歸，與選情或政治考慮無關。

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