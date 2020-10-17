梁君彥：議員會上撐港獨 未必免刑責

指是否犯法由法庭非主席決定

立法會議員發言受《基本法》第77條及《立法會（權力及特權）條例》第3、4條保障（見表），可不受法律追究。不過，港區國安法與基本法同為全國性法律，基本法委員會副主任譚惠珠曾引述內地《立法法》，稱若新舊法不一致，由人大裁決。

稱干擾會議已違特權法

梁君彥接受「香港01」專訪時指出，議員就職時要宣誓效忠基本法，當中包括「香港是中華人民共和國不可分離的一部分」 。他稱議員並非恐怖分子，若履行議會職責，「其實有什麼可能犯國安法那4條罪？」至於在立法會「拉布」、衝擊會否違「顛覆國家政權」罪行，他稱要視乎執法、司法機關如何看，但稱若議員干擾會議，本身已違《特權法》。

立法會法律事務處在7月曾發出文件，稱法院詮釋、決定基本法第77條範圍時，相當可能會考慮議員行使特權時所作行為，對履行立法會憲制職能是否必要、是否與基本法主要目的一致等。文件稱，若日後有個案涉及基本法第77條相對於國安法的應用情况，法院會在考慮相關原則、實際情况後，決定如何詮釋。

楊岳橋質疑無充分法律理據

公民黨黨魁楊岳橋憂慮，有關法例原本容許議員暢所欲言，但梁君彥的「一錘定音」，大幅限制、削弱了議員發言空間。他又說，港區國安法訂立後，民主派曾要求立法會法律顧問，就國安法的凌駕性及與特權法的關係給出指引，但沒有人能夠清楚提供，他質疑梁君彥的演繹是否已有充分法律理據支持。

（港區國安法）