港聞

港聞二

檢600兒童淫片拘6男 一為補習社負責人

【明報專訊】警方昨日早上採取名為「跨欄」的打擊管有兒童色情物品行動，巡查港九多區並拘捕6名男子，當中包括一名為沙田一間補習社負責人，並檢獲600段、達20GB的兒童色情影片。

網絡安全及科技罪案調查科技罪案組總督察戴子斌表示，該科昨早聯同港島、東九龍、新界南及新界北總區，突擊搜查本港多個地點，先後拘捕6名男子，介乎25至38歲，涉嫌管有兒童色情物品，行動中檢獲7部電腦及一批網絡及儲存裝置，當中檢出不少於600段、容量達20GB的兒童色情影片。

互不相識 各從網下載外國短片

6名被捕人的職業為病人護理助理、小學補習社負責人、電腦程式員、銷售助理、建築工人及建築業務技術人員，警方相信6人互不認識，各自從不同網站或點對點程式購買及下載該批兒童色情影片。戴子斌表示，該批兒童色情影片屬於外國兒童裸露或參與性行為的短片，現時並未接獲有本地受害人的報告。

稱負責人少返補習社 職員拒回應

據了解，涉事補習社為位於沙田第一城的迦得教育中心，被捕為一名36歲胡姓負責人。該中心昨日仍有營業，職員表示負責人少有返回中心，拒絕回應事件。本報向教育局查詢，局方稱警方正調查案件，沒有評論。

補習社規管較鬆 葉建源促堵漏

教育界立法會議員葉建源指出，現行法例對於教師有一定規管，如教師涉風化案，會面臨被釘牌，亦會在性罪行定罪登記冊中留有紀錄；惟對補習社負責人鮮有規管，形容是一個漏洞。他說，補習社老闆經常接觸學生，如涉風化案，對兒童有一大風險，促教育局跟進該個案，並檢視有關漏洞。

教協主席馮偉華指出，若涉事負責人為註冊教師，一些罪成，教育局會按現行機制處理其牌照，若案情嚴重有可能釘牌。

上 / 下一篇新聞

餵藥勒斃23歲子認誤殺 尋短抑鬱婦：憂兒難自立
餵藥勒斃23歲子認誤殺 尋短抑鬱婦：憂兒難自立
社工指父母常過度照顧子女 籲「適切放手」
社工指父母常過度照顧子女 籲「適切放手」
法律年典禮移終院限人數 撤檢閱儀仗隊
法律年典禮移終院限人數 撤檢閱儀仗隊
PlayStation更新條款 內地用戶須同意不危害國安
PlayStation更新條款 內地用戶須同意不危害國安
寶馬果欄撞飛兩工人 上市公司董事涉醉駕被捕
寶馬果欄撞飛兩工人 上市公司董事涉醉駕被捕
院舍社工確診 曾踏單車打波返教會 同行院友同事須檢疫 無入宿舍毋須撤離
院舍社工確診 曾踏單車打波返教會 同行院友同事須檢疫 無入宿舍毋須撤離
業界消息：青衣華逸酒店成「等候結果中心」
業界消息：青衣華逸酒店成「等候結果中心」
私醫：500流感針昔夠一個月 今一周打完
私醫：500流感針昔夠一個月 今一周打完
法俄納極高風險地區 來港須持陰性報告
法俄納極高風險地區 來港須持陰性報告
星旅社盼抵港檢測「一晚辦妥」
星旅社盼抵港檢測「一晚辦妥」
新加坡限聚5人 何栢良籲氣泡客守規
新加坡限聚5人 何栢良籲氣泡客守規
星航聖誕機票一日升價逾倍
星航聖誕機票一日升價逾倍
市建局重建一段山東街 大量劏房戶需遷
市建局重建一段山東街 大量劏房戶需遷
半世紀跌打館 醫師：病人唔捨得我
半世紀跌打館 醫師：病人唔捨得我
「陳同佳不止渣男更是殺人犯」 蘇貞昌促港司法互助 李家超批政治籌謀
「陳同佳不止渣男更是殺人犯」 蘇貞昌促港司法互助 李家超批政治籌謀
軍方包機被拒進港情報區 台促解釋 民航處：因應情况
軍方包機被拒進港情報區 台促解釋 民航處：因應情况
虐待男友案被告求情：現明白SM需獲同意
虐待男友案被告求情：現明白SM需獲同意
撥地予港建議 人大交粵省港澳辦處理 鄭耀棠：較明日大嶼更快解決房屋問題
撥地予港建議 人大交粵省港澳辦處理 鄭耀棠：較明日大嶼更快解決房屋問題
警員斷指案 接駁醫生：咬到指甲位都斷埋
警員斷指案 接駁醫生：咬到指甲位都斷埋
官引上訴庭裁決 否決感化官建議 藏武13歲男童判更生中心
官引上訴庭裁決 否決感化官建議 藏武13歲男童判更生中心
去年寶琳站圍休班站長 兩人罪成
去年寶琳站圍休班站長 兩人罪成
涉「私了」內地漢 3人還押月底判刑
涉「私了」內地漢 3人還押月底判刑
梁君彥：議員會上撐港獨 未必免刑責
梁君彥：議員會上撐港獨 未必免刑責
審計抨使用率低 教師中心將關閉
審計抨使用率低 教師中心將關閉
毒藏變壓器寄港 搗毒工場拘3外籍漢
毒藏變壓器寄港 搗毒工場拘3外籍漢
無罷工醫生收信 工會批醫局分化同事
無罷工醫生收信 工會批醫局分化同事
報道稱國泰下周裁員 工會：未聽聞
報道稱國泰下周裁員 工會：未聽聞
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】委會選主席多咗1票 何君堯報警 被指投兩票 尹兆堅話唔記得
【Emily】委會選主席多咗1票 何君堯報警 被指投兩票 尹兆堅話唔記得
【Emily】完成檢疫出番嚟 王婆婆心情矛盾
【Emily】完成檢疫出番嚟 王婆婆心情矛盾
【Emily】旅遊氣泡「捨祖國」 吳秋北鬧政府避事畏難
【Emily】旅遊氣泡「捨祖國」 吳秋北鬧政府避事畏難
【Emily】同邱騰華開視像會 網民讚星部長貼地
【Emily】同邱騰華開視像會 網民讚星部長貼地
【Emily】鄧家彪爭連任勞顧會勞方委員
【Emily】鄧家彪爭連任勞顧會勞方委員