檢600兒童淫片拘6男 一為補習社負責人

網絡安全及科技罪案調查科技罪案組總督察戴子斌表示，該科昨早聯同港島、東九龍、新界南及新界北總區，突擊搜查本港多個地點，先後拘捕6名男子，介乎25至38歲，涉嫌管有兒童色情物品，行動中檢獲7部電腦及一批網絡及儲存裝置，當中檢出不少於600段、容量達20GB的兒童色情影片。

互不相識 各從網下載外國短片

6名被捕人的職業為病人護理助理、小學補習社負責人、電腦程式員、銷售助理、建築工人及建築業務技術人員，警方相信6人互不認識，各自從不同網站或點對點程式購買及下載該批兒童色情影片。戴子斌表示，該批兒童色情影片屬於外國兒童裸露或參與性行為的短片，現時並未接獲有本地受害人的報告。

稱負責人少返補習社 職員拒回應

據了解，涉事補習社為位於沙田第一城的迦得教育中心，被捕為一名36歲胡姓負責人。該中心昨日仍有營業，職員表示負責人少有返回中心，拒絕回應事件。本報向教育局查詢，局方稱警方正調查案件，沒有評論。

補習社規管較鬆 葉建源促堵漏

教育界立法會議員葉建源指出，現行法例對於教師有一定規管，如教師涉風化案，會面臨被釘牌，亦會在性罪行定罪登記冊中留有紀錄；惟對補習社負責人鮮有規管，形容是一個漏洞。他說，補習社老闆經常接觸學生，如涉風化案，對兒童有一大風險，促教育局跟進該個案，並檢視有關漏洞。

教協主席馮偉華指出，若涉事負責人為註冊教師，一些罪成，教育局會按現行機制處理其牌照，若案情嚴重有可能釘牌。