涉「私了」內地漢 3人還押月底判刑

埃及男稱路過好奇踢一腳

案中3名被告依次為羅偉華（57歲）、黃綺婷（23歲）及埃及裔的Ahmed Fawzi Elsayed Soliman（36歲）。首被告承認兩項有意圖傷人罪，其餘兩人否認有意圖傷人，但承認罪名較輕的傷人罪，獲控方接納。辯方確認，3名被告願意向事主X賠償共1萬元人民幣。

辯方求情時表示，任職清潔工的首被告案發時目睹事主X手持疑似磚頭硬物，曾喝令對方「你做乜拎磚頭？放低！」其後相信在場年輕人會被襲擊，才在「被憤怒蒙蔽」失控犯案。

辯方續說，次被告僅開傘擋鏡頭，以及在內地漢倒地時「自然反應」推他一下；埃及裔被告並非示威者，租住劏房的他本去買煙時途經，出於好奇踢了內地漢一腳。

根據案情，內地旅客X去年10月5日晚返回旺角賓館途中，遭約30名黑衣人指稱是內地人圍毆，施襲者包括3名被告。

【案件編號：DCCC154/20】

（反修例風暴）