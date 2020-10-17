官引上訴庭裁決 否決感化官建議 藏武13歲男童判更生中心

男童聞判擁母痛哭

現時14歲的男童聞判後流淚哭泣，擁抱母親痛哭。

彭官表示，根據上訴庭改判擲汽油彈的15歲少年入勞教中心一案，判刑時須考慮更生、對罪行的譴責、阻嚇作用及維護公眾利益4個元素，重申法庭不能只着重更生而忽略其他因素。

就感化官及青少年罪犯專案小組建議法庭頒兒童保護令，彭官稱建議過分着重被告更生，認為以被告的參與程度，保護令與其罪責不相稱，相關量刑犯上原則錯誤。彭官又批評父母對男童監管不力，令他犯下本案。

否決保護令建議 官拒免留案底

彭官又稱，被告帶同裝備走到旺角示威前線，難以認同被告只扮演被動角色，一旦被告與意見不同的人或警察衝突，可造成嚴重傷害。他說平衡各項因素後，否決保護令的建議，判男童入更生中心。辯方最後要求彭官行使酌情權，讓男童免留案底，彭官拒絕。

【案件編號：WKCC700010/20】

（反修例風暴）