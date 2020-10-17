警員斷指案 接駁醫生：咬到指甲位都斷埋

被告杜啟華（24歲）否認在公眾地方內擾亂公眾秩序、襲警、對他人身體加以嚴重傷害及有意圖而傷人共4罪。事主包括警員葉卓軒、現任總警司梁子健、警長梁啟業，其中梁啟業的右手無名指被咬斷。

負責為梁啟業做斷指再植手術、威爾斯親王醫院矯形及創傷外科副顧問醫生麥柱基供稱，梁的無名指鄰近遠端指骨完全斷裂，斷指長度在1厘米以內，傷口在手術後曾流血，需縫針處理。

麥柱基講解梁啟業傷勢成因時，控方在庭上展示數幅梁的斷指照片，照片顯示梁的右手無名指與指頭斷開，露出指骨。麥指出，梁的斷指邊緣呈不規則形狀，「咬到指甲位都斷埋」，亦不見神經線、血管等一同扯出的情况，判斷梁的斷指由壓傷造成，亦可由牙齒咬合造成，與被門鉸夾斷手指的情况相似。

涉事警長否認曾力按被告右眼

至於接駁斷指的情况，麥表示，當時得悉梁的手指疑被咬斷，涉口腔污染的情况，原不建議縫針處理，惟因斷肢一般對病人的損失較大，故最終決定徹底清洗傷口後，再做接駁手術。他形容斷指位處手指末端，血管較幼，增加接駁難度，但由於血管沒扯斷的痕迹，血流情况亦理想，故嘗試接駁一次便成功，手術最終歷時4小時，「斷肢嚟講算係快」。

警長梁啟業則供稱，案發時仍未以「壓點」控制被告，亦不同意自己曾用力按壓被告右眼。

【案件編號：DCCC778/19】

（反修例風暴）