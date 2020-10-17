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撥地予港建議 人大交粵省港澳辦處理 鄭耀棠：較明日大嶼更快解決房屋問題

【明報專訊】本港土地問題嚴重，由工聯會榮譽會長、港區人大代表鄭耀棠成立的「香港發展研究基金」，早前建議中央政府在大灣區撥地予香港建立新社區，鄭耀棠昨表示最近接獲中央回函，稱人大常委會已將有關建議交予廣東省政府會同港澳辦辦理，形容是「非常正面及積極」的回應。他說，新社區初步未有擬定選址，但認為深圳、中山、珠海等靠近香港的地區最好，並期望新社區面積達3000公頃，容納50萬人口，規模相等於沙田區。

特區政府回應表示，樂見社會踴躍就香港參與大灣區建設提出具體建議，特區政府將繼續積極透過大灣區建設，推出更多有利於增進普通香港市民福祉的政策。

香港發展研究基金本月以網上問卷形式，作「建議中央撥地建設香港新社區」調查，訪問1035名18歲以上港人。調查結果顯示，94.3%受訪者認為香港土地和住屋不足問題嚴重；87.1%受訪者表明對本港能夠在3至5年內解決土地及住屋問題不樂觀。

調查並顯示，69.4%受訪者同意要求中央政府在大灣區內撥地給香港發展新社區；75%受訪者同意新社區由香港特區政府管理。至於新社區選址，91.9%受訪者支持設於深圳；其次為中山及珠海，分別有89%、83.7%受訪者支持。

倡參考澳門橫琴 交港府管轄

鄭耀棠昨表示，本港土地和房屋供求嚴重失衡，「樓價高、上樓難」已成深層次社會問題，令民怨日增。他說基金會早前到多個大灣區城市考察，於今年全國兩會期間提案，建議中央政府在大灣區鄰近香港區域，撥地給香港建立新社區，做法可參考澳門橫琴，在新社區內實行香港的法律制度，並由香港特區政府管轄。

他說，最近收到人大常委辦公廳回函，稱已將有關建議交給廣東省政府會同港澳辦辦理，「這些都是非常正面及積極的回應」，相信中央及廣東省政府會着力研究方案及選址事宜。他續說，初步新社區未擬定具體地點，但認為「愈近香港愈好」，例如選址深圳、中山、珠海等周邊地區，期望新社區面積達3000公頃，容納50萬人口，並以發展世界級智慧城市為目標，除住宅外亦包括學校、醫院、商業活動等社區配套。

被問及有關計劃與「明日大嶼」會否造成衝突，鄭耀棠表示對「明日大嶼」的落實成效感到憂心，認為向中央尋求撥地的計劃能較快及直接地解決本港房屋問題。

議員：稅務交通需協調非簡單

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，在內地設立由特區政府管轄的新社區並不是簡單事情，除要考慮地點與香港是否相連、若不相連是否要設立邊界及禁區等之外，新社區稅務安排、交通道路、社區規劃等亦要與內地城市協調，「有許多問題要考慮」。

民建聯劉國勳認為有關建議是雙贏，但認為要與內地城市協調，如果有香港的新社區，能帶動當地經濟快速發展。經民聯梁美芬認為，從生存和競爭力的角度，香港應「有地就要」，但地段就不到香港選擇，應由內地提出。她說土地的用途要視乎位置，用作「新社區」建住屋也是好的。

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