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軍方包機被拒進港情報區 台促解釋 民航處：因應情况

【明報專訊】台灣軍方一架包機前日往東沙途中，遭香港飛行情報區拒絕進入，獲通知包機途經的空域「有危險活動」，包機最終返航。台灣民航局昨日表示，台方曾向港方詢問是否有軍事演習，但港方未有具體說明，亦沒事先發布飛航公告。香港民航處表示是「因應當時的情况」要求包機遵守最低安全高度，未有解釋具體原因。

台：沒提軍演 沒禁航公告

台灣傳媒日前報道，立榮航空一架台灣軍方包機前日早上飛到台北與香港飛行情報區交接點前約60浬時，接獲香港航管單位通知，飛機將進入的區域在2.6萬呎以下「有危險活動」，包機其後掉頭返回高雄。台灣交通部民航局昨表示，據通聯紀錄，港方明確表達不接受立榮航空進入香港飛行情報區，台方詢問是否有軍事演習，港方沒提供具體說明，港方亦沒事先發布飛航公告。台灣民航局呼籲港方說明事件過程及原因。台灣國防部長嚴德發稱，事發時中方在當地沒軍演活動，中方事先沒發布禁航公告，盼中方遵守國際飛航組織的規範。

本報昨向香港民航處查詢禁上述包機進入特定空域原因，以及由什麼部門指令，處方沒正面回應，稱「因應當時的情况」，該處通知台方有關航班需遵守最低安全高度，其後台方取消有關航班進入香港飛行情報區的要求。發言人稱，民航處一直按既定機制和程序行事。

曾任民航機師的立法會議員譚文豪稱，一般客機起飛前要輸入飛行計劃，並事先獲擬行經的飛行情報區批准，但部分情况或會臨時發禁飛等公布，例如有突發軍事任務。他說根據《基本法》，香港飛行情報區內的民航事宜由香港自行管理，但若超出民航範疇，例如涉軍事活動，或由內地指令。他促請民航處解釋。

相關字詞﹕兩岸關係 民航處 飛行情報區 台海局勢

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