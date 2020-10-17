「陳同佳不止渣男更是殺人犯」 蘇貞昌促港司法互助 李家超批政治籌謀

潘父母函李促放下歧見

潘曉穎父母昨日去信李家超表示，懇請港台雙方放下歧見，盡快解決問題，而作為受害人父母，他們誠意邀請港台雙方派出代表坐下來好好把事情解決，讓女兒沉冤得雪。

李家超說，陳同佳去年10月出獄後已表示願意去台灣自首，但台方設下多重障礙，而最近將投案自首和司法協助兩件獨立的事扯上關係，突顯政治籌謀。他說，台方明知《刑事事宜相互司法協助條例》不適用於香港，仍不斷重複要求香港提供司法協助，「即是要特區違反法例」。他續稱，據報台方拒絕陳同佳的入境申請，他相信一般人也會難以置信，「現在通緝犯自己送上門，台方關上大門阻止，歸根究柢是無誠意解決事件」。他說，在陳同佳獲台方明確通知被批准進入台灣，兩地可以透過警務聯繫合作機制研究行程安排。

蘇貞昌昨回應傳媒表示：「他（陳同佳）不止是『渣男』，他那個如果只講『渣男』，那太客氣了，他是個殺人犯。這是涉及到司法管轄權跟很多公權力的運作，我們認為香港政府應該跟我們政府就司法互助等來進行。我們非常同情被害者的父母，也希望香港政府趕快讓殺人犯繩之以法，不要讓他在香港趴趴走。」

另外，黃之鋒早前引述消息稱，12名港人被內地水警截獲當晚，飛行服務隊負責執行警方行動，在上空監視。李家超昨被連番追問是次行動是否與12人被捕有關，他並無承認或否認，僅稱討論執法部門行動，會令居心叵測的人刺探到行動細節。

李家超再被追問是否不打算澄清，他說社會有人意圖製造事端和轉移視線，主動提及3宗涉及12港人案的「不實報道」，包括警方主動取消8月在布袋澳的巡邏、拘押一艘聲稱目睹事件經過的希臘船等，但他未有提及飛行服務隊當日有否應警方要求監視12人行蹤。