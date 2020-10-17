港聞

港聞二

半世紀跌打館 醫師：病人唔捨得我

【明報專訊】山東街／地士道街重建項目選址鄰近旺角街市，附近都為舊樓，而選址奶路臣街一邊為街市市集，人流熙來攘往。山東街一邊則較為清靜，商戶主要售賣五金用品，山東街盡頭更有一家跌打醫館，屹立近半世紀，與街坊有深厚情誼。

重建選址有約20個地舖，位於山東街盡頭的「胡奇醫館」開業46年，跌打醫師胡奇說，當年買入舖位，由30多歲一直開業至今年83歲，近年亦已半退休，僅營業半日，但仍不捨多年來的病人，「佢哋唔捨得我唔做」。他說，市建局收樓後自己打算退休，而現時香港不少跌打館都為內地師傅，會按摩推拿等，以他這種純灸式的香港跌打老師傅已「買少見少」，估計全港只剩十間八間。

盼遷有￼大廈 老婦不介意搬細屋

舊樓內有不少長者住客，75歲的劉婆婆80年代買入是次納入重建的樂園大廈單位。她說，早前已有私人發展商有意收購大廈，但後來不了了之，是次由市建局收購，估計開價會更好。她說自己和90歲的丈夫年事已高，而唐樓沒升降機，不方便上落，期望市建局收購後可以搬到有升降機的大廈，即使單位較小都不介意。

市建局總經理（規劃及設計）麥中傑表示，會在項目內提供一個面積約200平方米的地下小廣場，連接重置後的休憩花園及商舖，亦會擴闊地士道街的行人路，改善社區環境。

相關字詞﹕胡奇醫館 山東街 市區重建 市建局

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