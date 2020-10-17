市建局重建一段山東街 大量劏房戶需遷

涉24個街號約280住戶20地舖

市建局總經理（規劃及設計）麥中傑公布計劃時稱，地盤總面積2790平方米，約780平方米的地士道街休憩花園被納入項目範圍。他說，項目涉及24個街號約170個業權，大廈樓高6至9層，建於1958至1973年，估計約有280戶家庭居住及約有20個地下商舖。

料供300私樓中小型單位 2030年建成

麥中傑說，重建後會提供300個中小型私人住宅單位，每個約450平方呎，另會提供社區設施和商業樓面，亦會重置休憩花園，並有地下小廣場，估計2030年完成。

市建局總經理（收購及遷置）鍾建強說，該處估計有不少劏房，但要在凍結人口後才知道涉及多少劏房戶，而居於住宅內的租客可獲特惠津貼，亦可為合資格者安排安置到公屋。

山東街21至27號A／地士道街1號大廈業主立案法團主席黃先生說，父親於1962年就買入此唐樓370平方呎單位居住，於2017年曾參與市建局樓宇大維修，全幢共花了110萬元。他說，被收購後會考慮搬到同區差不多大小的單位，但仍要看市建局出價如何。他又說，大廈有不少劏房單位，全幢大廈49個單位，有12至13個被劏開租出，每個劏成兩三間房，住客由年輕人到長者都有。

前年由內地來港的焦太，與丈夫、兒子及孫兒一家四口住在重建範圍內一個約160平方呎劏房，主要靠兒子做地盤的收入過活，劏房月租約5300元。她說劏房空間細，且有漏水，若市建局要收樓，無奈下也要找地方搬走，但不太肯定兒子有無申請公屋。

劏房關注平台：或無租約、未及登記 未必獲安置

全港關注劏房平台成員賴建國稱，市建局需要證明住戶為租客，唯一證據是租約，但部分劏房戶可能無租約。他擔心有劏房戶因外出工作，未能在這兩三天人口凍結中做登記，其間亦可能被業主逼走。他說即使劏房戶有做人口凍結，但若未能留至市建局最後收樓，都不會獲得特惠津貼及安排上公屋。