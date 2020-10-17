港聞

港聞二

新加坡限聚5人 何栢良籲氣泡客守規

【明報專訊】商務及經濟發展局前日公布與新加坡達成「航空旅遊氣泡」原則上協議，據新加坡政府網站，當地正實施多項限制社交距離措施，例如5人限聚令、在公共場所要戴口罩及晚上10時半後食肆禁酒等。港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，港府應提醒市民到當地應留意的社交限制措施。不過，他擔心若本港秋冬疫情反彈，「旅遊氣泡」或難成事。

據新加坡衛生部等政府部門的資料，當地社交距離措施包括5人限聚令、在公眾場所要戴口罩、排隊時人與人之間要隔1米、食肆晚上10時半後不能供應酒精等，當局又要求食肆只能播低於60分貝的柔和背景音樂，以免食客要大聲說話。旅行團方面，當局要求旅行社將一團旅客分為不多於5人一組，每組間保持1米距離，每日的行程不能逾8小時。

恐秋冬疫情反彈 或難成事

何栢良昨在商台和港台表示，港府應提醒港人到當地需遵守的措施。他說，近期新加坡疫情較香港好，認為旅遊氣泡的安排下香港較「着數」。他擔心，若疫情在秋冬反彈，若連續3至7日有多宗本地個案，尤其不明個案超出一定數目，或難推旅遊氣泡。

何又說，新加坡亦豁免澳洲、新西蘭、越南、文萊等旅客檢疫，本港與新加坡討論時，需留意這些地方疫情。他建議若有病徵或接觸史，例如有家人確診、公司有同事確診等，即使沒被界定為密切接觸者，都不應透過旅遊氣泡出行。

（疫情第三波）

相關字詞﹕何栢良 新型冠狀病毒 旅遊氣泡 疫情第四波 疫情第三波

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