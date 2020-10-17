星旅社盼抵港檢測「一晚辦妥」

料首批多購中價貨 難帶動零售業

新加坡康泰旅行社董事黃進達表示，新加坡旅行社正構思來港旅遊產品，但需視乎抵港後檢測地點、安排、時間，亦未知政府會否要求新加坡客入住指定酒店等結果，最理想是旅客航班晚上抵港，在機場檢測，住酒店過夜等結果，「不希望檢測有太多程序，若旅客要困在機場8小時等結果，相信都有顧慮」。

黃進達稱，以往新加坡客訪港三日兩夜，機票連酒店約3000至4000元，但機票帶動漲價兩至三成，再加檢測，料每人需約6000至7000元，推算首批訪港的會是商務客或中高產人士。他又稱新加坡客已積聚了一定消費力，相信來港會買電器、衣飾等中價貨，而不是鐘表、珠寶等高價品，但料人數有限，未必可大幅帶動零售業。

準旅客盼港放寬限聚「齊人食餐飯」

新加坡香港商會會長陳文平是移居新加坡約30年的港人，以往每年返港約4次，今年3月因疫情取消來港計劃，他有意透過「旅遊氣泡」率先回港，並期望開放粵港澳互通。他認為抵港後檢測時間屬非常關鍵，建議抵港後應在機場檢測，而等待檢測結果的時間愈短愈好。

去年有32.5萬名新加坡客在港過夜，平均消費6245元。陳預期，一來一回檢測費約2000元，首批不介意付檢測費的應是高消費客群，加上新加坡元兌港元現升勢，新加坡人訪港消費亦會「鬆手」。他希望兩地互通後，港府可放寬限聚令，「如果我兩個人來港，想約朋友一家食飯，但4人限聚，齊人食餐飯都不可以，就好無意思了」。

倡粵港澳通關 增吸引力

香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖稱，以往訪港的新加坡客多是自由行，來港後會順帶去深圳或澳門，若單遊香港，未必可吸引大量旅客，若粵港澳通關，相信吸引力較大。他稱業界屆時會推不同產品，例如住宿加主題公園、特色餐廳等。

（疫情第三波）