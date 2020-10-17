法俄納極高風險地區 來港須持陰性報告

政府昨日就第599H章《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》的最新指明刊憲，由10月26日起，將法國及俄羅斯加入指明地區，從當地來港者，須提供起飛前72小時內的病毒檢測陰性報告，以及在香港預訂酒店房間14日的確認書等文件，有關安排會維持有效直至另行通知。

政府早前訂立第599H章，要求從極高風險地區到港者符合檢測及檢疫條件才可來港。

除了法國和俄羅斯，政府早前已將11個地區列為指明地區，包括孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非、英國及美國。

政府發言人提醒，若抵港者沒有遵從有關要求，或提供虛假或具誤導資料，最高可罰款1萬元及監禁6個月。若交通工具上有旅客不符合條件，交通工具的營運人最高可罰款5萬元及監禁6個月。

法疫情惡化 單日逾兩萬確診

根據世衛資料，法國疫情自8月底開始惡化，當地時間10月15日單日新增21,706宗確診，以及101宗死亡個案。至於俄羅斯，9月中開始確診數目急升，10月15日新增13,754宗確診，以及286宗死亡個案。

（疫情第三波）