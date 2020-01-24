私醫：500流感針昔夠一個月 今一周打完

多年輕人想打 副作用擔憂減

林永和表示，今年與去年一樣，訂了近2000劑流感疫苗，會分批送到，但今年多了三成市民希望接種流感疫苗，一星期已經打了500針，現在診所只剩下50針，預計今日將會用盡，下一批要待下周三才送到。

林解釋今年多了年輕人想打針，就算是以前抗拒流感疫苗的也希望接種，也少了人關注副作用，估計由於希望減低有流感病徵的風險，也擔心若同時感染流感及新冠病毒會令病情加劇。另外，部分家長擔心稍後會停課，所以不等學校安排的疫苗學校外展服務，自行先帶小朋友到診所打針。

西醫工會：有醫生未開始打已無貨

楊超發指出，今年聽聞有私家醫生「未開始打已經無貨」，目前正查詢會員缺針情况，也會去信衛生署情商借流感疫苗。

流感疫苗供應商賽諾菲巴斯德香港發言人表示，會繼續監察本港對流感疫苗的需求，與衛生署緊密聯繫，如有需要，稍後會嘗試聯絡法國總部，研究能否爭取更多流感疫苗供應香港。

工會問衛署「借針」 藥廠：爭取多供

衛生署回覆表示，為2020/21年度「政府防疫注射計劃」及「季節性流感疫苗學校外展（免費）」總共採購了87.8萬劑流感疫苗，會監察流感疫苗的接種情况及存量，以作出評估及與疫苗供應商保持緊密聯繫。

該署又稱，生產商每年生產的流感疫苗數量有限，私家醫生需盡早訂購。

（疫情第三波）