私醫：500流感針昔夠一個月 今一周打完

【明報專訊】冬季將近，流感病毒及新型冠狀病毒在冬季都比較活躍且病徵相似，令今年接種流感疫苗的意欲增加。私家醫生林永和過往一個月只注射500劑流感疫苗，但今年一周便已接種500劑，是「史無前例咁發癲」。西醫工會會長楊超發表示有醫生已沒疫苗，會爭取衛生署借疫苗予私家醫生。
多年輕人想打 副作用擔憂減
林永和表示，今年與去年一樣，訂了近2000劑流感疫苗，會分批送到，但今年多了三成市民希望接種流感疫苗，一星期已經打了500針，現在診所只剩下50針，預計今日將會用盡，下一批要待下周三才送到。
林解釋今年多了年輕人想打針，就算是以前抗拒流感疫苗的也希望接種，也少了人關注副作用，估計由於希望減低有流感病徵的風險，也擔心若同時感染流感及新冠病毒會令病情加劇。另外，部分家長擔心稍後會停課，所以不等學校安排的疫苗學校外展服務，自行先帶小朋友到診所打針。
西醫工會：有醫生未開始打已無貨
楊超發指出，今年聽聞有私家醫生「未開始打已經無貨」，目前正查詢會員缺針情况，也會去信衛生署情商借流感疫苗。
流感疫苗供應商賽諾菲巴斯德香港發言人表示，會繼續監察本港對流感疫苗的需求，與衛生署緊密聯繫，如有需要，稍後會嘗試聯絡法國總部，研究能否爭取更多流感疫苗供應香港。
工會問衛署「借針」 藥廠：爭取多供
衛生署回覆表示，為2020/21年度「政府防疫注射計劃」及「季節性流感疫苗學校外展（免費）」總共採購了87.8萬劑流感疫苗，會監察流感疫苗的接種情况及存量，以作出評估及與疫苗供應商保持緊密聯繫。
該署又稱，生產商每年生產的流感疫苗數量有限，私家醫生需盡早訂購。