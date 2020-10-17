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院舍社工確診 曾踏單車打波返教會 同行院友同事須檢疫 無入宿舍毋須撤離

【明報專訊】精神病康復者院舍「香港心理衛生會李鄭屋宿舍」的28歲社工確診，傳染期曾帶院友到沙田踏單車，8名院友和3名職員和義工須檢疫，由於社工無入宿舍，其他院友毋須撤離但要檢測。社工亦曾到土瓜灣教會與約10人聚會，另在潛伏期有打籃球、游水和學結他，衛生防護中心會安排上述接觸者檢測。

本港昨增7宗新冠病毒確診，6宗為輸入個案，當中4人均於10月15日乘AI314從印度新德里抵港，同日另有逾10宗初步確診，全屬輸入個案。

同時，昨錄得1宗本地源頭不明個案，為香港心理衛生會李鄭屋宿舍28歲男社工，院友有需要時會去他工作的辦公室接受輔導。他本月12日最後一日上班，當日與一名同事、兩名義工帶同8名院友，由沙田踏單車往大埔，與一名同事在沙田新城市廣場一期大家樂吃午飯，翌日晚上發燒求醫。

社工在10月11日曾到土瓜灣中國基督教播道會樂泉堂，上午和下午分別與約7人和3人聚會，其間有戴口罩，並曾與3人在高山劇場康姨小廚午膳。

曾游水學結他 衛署倡單車店大清洗

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，踏單車傳播風險應不高，穩陣起見送同行8名院友到薄扶林傷健營檢疫，同行的3名職員和義工、3名共膳者、將軍澳景林邨景榆樓同住家人亦要檢疫。張認為，社工只在門外接院友去踏單車，無入院舍，院友毋須撤離，但會派樣本瓶。

除了教會，社工在潛伏期曾一對一學結他、10月2日與一名朋友在景林邨籃球場打球，4日與一朋友到將軍澳泳池，衛生防護中心會安排上述接觸者檢測，又建議有關沙田單車店大清洗。

院友職員暫無病徵 宿舍關兩周

香港心理衛生會回覆稱，單車活動參與者全程戴口罩，宿舍共有41名精神病康復者院友，另13名職員，所有院友和職員均無病徵，正等化驗結果，宿舍會暫停對外開放14天。

社署：正籌備第四輪院舍檢測

社署在7月中至10月初，曾推出三輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工檢測，平均約每月一次。李鄭屋宿舍員工早前參與第三輪檢測，但未發現此個案，對於是否要加密檢測，張竹君認為加密做是好事但涉資源問題。社署稱正籌備第四輪檢測，亦將以試驗方式為部分院友檢測。

專家：戶外風險低 共用更衣室較危

確診社工的病毒CT值為13至16，中大呼吸系統科講座教授許樹昌解釋，即病毒量高，但戶外空氣流通加上口罩，相信同踏單車者感染風險較低。至於社工於潛伏期到泳池，他稱泳池有氯消毒，透過水感染機率低，但若曾與受感染者在同時段用更衣室有風險，建議如擔心受感染的泳客可盡量利用臨時檢測中心免費測試。

康文署稱已於10月5及12日清潔將軍澳泳池，另每晚收池後會提高池水氯氣濃度，昨晚關池後也特別全面清潔，今天泳池如常開放。

另外，帝苑酒店早前4名員工確診，張竹君昨稱已向約2000名住客發短訊提醒要去檢測，部分人另要求取樣本瓶，暫未完全收回樣本。

明報記者

（疫情第三波）

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