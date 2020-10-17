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寶馬果欄撞飛兩工人 上市公司董事涉醉駕被捕

【明報專訊】一名上市公司董事昨日凌晨駕寶馬私家車，在油麻地果欄外圍高速駛過，撞飛兩名正在搬貨的工人，其中一人右腿被撞至嚴重骨折呈「S」形，司機一度未有停車，遭其他工人追上將車截停，司機被帶返現場，涉嫌酒後駕駛被捕。

一工人腿骨斷呈「S」形

事發昨日凌晨約1時半，一輛黑色寶馬高速沿窩打老道東行，駛至果欄對開位置時，司機未有減速，高速衝向在路邊搬運水果的工人，其中兩名工人走避不及，被寶馬撞至飛彈到水果箱，再反彈墮地重創。涉事寶馬未有停車，繼續駛離，其他果欄工人隨即追截，於數十米外上海街對開截停寶馬，工人把司機拖下車帶回事發現場及報警，警員到場將司機拘捕。

意外現場地下滿佈被撞爛的水果，一片凌亂，有運送水果用的鏟車被撞毁，涉事寶馬車頭輕微損毁，行車證過期。捱撞的29歲姓歐工人右腿嚴重骨折呈「S」形，56歲姓白工人同告腿部重創，救護員趕至把二人送院搶救，當中歐情况嚴重。

據現場商戶提供的閉路電視片段，事發時窩打老道兩旁均放滿一箱箱水果，多名工人正忙於搬運，寶馬高速駛至，於近廣東道口撞飛一名正在拉貨的工人，再衝前撞倒另一工人，事後其他工人追截及指罵寶馬司機。

在場者追截 激動欲動手教訓

警方到場調查時，在場果欄工人情緒激動，一度欲動手「教訓」42歲姓黃寶馬司機，警員見狀立即把黃帶回警署調查，他其後未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕，獲准保釋候查，下月中旬須返警署報到。

查冊資料顯示，涉案姓黃司機為上市公司遠航港口發展有限公司的董事，他同時為另一上市公司大發地產集團有限公司的副總裁兼聯席公司秘書。本報昨午到遠航的辦公室了解，當時辦公室內沒有職員工作，本報亦曾電郵兩間上市公司查詢，至截稿前未有回覆。

相關字詞﹕上市公司 車禍 果欄 水果 寶馬

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