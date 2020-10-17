PlayStation更新條款 內地用戶須同意不危害國安

按Playstation更新的使用者條款，用戶不可將帳號或PSN用於製作、複製、發布、傳播任何資料反對中國《憲法》的基本原則；危害中國主權、統一及安全；泄漏中國機密；違反中國宗教政策；散布謠言、擾亂公共秩序或破壞社會穩定等。條款列明只適用於中國內地的使用者，不包括台灣、香港及澳門。

黃之鋒函Sony問港區國安法應用

黃之鋒向Sony發信，稱有關條款雖只適用於中國內地，但引起不少本港用戶擔心，他要求Sony回應會否將港區國安法相關條款應用於本港用戶、會否向警方或政府提供用戶資料，包括文字或語音聊天紀錄等。

另外，有網民發現三星手機用戶在香港或澳門連接Wi-Fi，會自動連接到內地的域名名稱系統（DNS）伺服器。三星回覆本報表示，手機連接Wi-Fi時，DNS只會傳送網站的IP地址，不會儲存客戶的個人資料，也不會追蹤用戶瀏覽的網站或蒐集瀏覽內容，但沒回應會否連接到內地DNS。