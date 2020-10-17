法律年典禮移終院限人數 撤檢閱儀仗隊

法律年度開啟典禮是法律界一年一度的盛事，往年在香港大會堂舉行，法官、司法人員及資深大律師會穿上傳統服飾參與，過百人聚首一堂。在新型冠狀病毒疫情下，司法機構昨日表示，由於場地所限及為確保適當社交距離，明年出席典禮的人數將設限，檢閱警察儀仗隊及酒會亦將取消。

司法機構稱因疫情

葉巧琦：有人或質疑去殖

司法機構指出，首席法官、律政司長、香港大律師公會主席和香港律師會會長將一如以往發表演說。基於場地限制及維持社交距離需要，典禮不會安排傳媒採訪，但會於司法機構網頁作現場直播。

大律師公會副主席、資深大律師葉巧琦說，取消檢閱儀仗隊等措施可能出於防疫考慮，「另一方面，自然有聲音覺得是削弱儀式象徵、去殖化等」，她對此沒有立場，但認為各種猜測未必有結論。對於外界關注司法界「四大巨頭」在典禮上的演說，她估計致辭內容與法治精神和司法獨立有關，「過去一年，大家對法治信心削弱了，不能盲目當沒發生過」。

翻查資料，自回歸以來，法律年度開啟典禮都在香港大會堂舉行，除了2001年起連續3年移師灣仔會展中心。受疫情影響，法院今年首度停擺逾兩個月，亦首次沒有舉行委任資深大律師的儀式。