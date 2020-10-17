餵藥勒斃23歲子認誤殺 尋短抑鬱婦：憂兒難自立

被告趙麗霞（57歲）任職校工，原被控於2019年2月22日在香港謀殺兒子黎裕帆（終年23歲），因應其精神狀况，控方昨日接納她改為承認一項誤殺罪。辯方求情時稱，被告至今已還押18個月。

控方案情指出，善明邨善禮樓一名保安員去年2月23日晚上看見被告在地下電梯大堂步履不穩，未有回應問題，於是召喚救護車。被告在車上含糊地稱曾在家與兒子服下老鼠藥。消防到場破門進入被告寓所，看見婦人的兒子全無氣色躺卧沙發，證實他已死亡。

子當散工月入4000 婦擬同歸於盡

被告翌日在醫院被捕，她在警誡下向警方稱，自己有失眠問題及患抑鬱症，早有自殺念頭，但當時因兒子任散工，每月只掙取2000至4000元，擔心他不能自給自足，不忍死後留下兒子，決定與兒子同歸於盡。被告續稱，案發前一晚她將20顆安眠藥混入湯中，兒子案發日凌晨歸家喝湯後，不久因感暈眩而躺在沙發，她趁機用一條USB充電線勒斃兒子，兒子一度嘔吐及掙扎，但沒有足夠氣力抵抗。約半小時後，其子臉部發黑，斷氣而亡。她確定兒子死亡後，用高梁酒伴服兩包在花圃偷來的老鼠藥，但很快便全部吐出，於是再服下10粒安眠藥，其後在牀上睡着，不清楚自己何時離家及為何身處醫院。

服老鼠藥全吐出 再服安眠藥

警方隨後在被告家中找到涉案的充電線及湯，亦在廚房垃圾桶找到兩個清空的老鼠藥包裝袋，另發現一封懷疑遺書，寫着「請打這個電話號碼及不要害怕」。

死者生前有一名20歲的女朋友，她向警方表示，死者性格開朗及友善，不吸煙也沒有吸毒。死者驗屍報告顯示，他因頸受壓令血流受阻及窒息而死，胃中驗出安眠藥。被告精神科報告顯示，她在犯案時受妄想症及嚴重抑鬱症影響，判斷及推理能力大幅削弱。

【案件編號：HCCC413/20】

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