港聞

港聞一

餵藥勒斃23歲子認誤殺 尋短抑鬱婦：憂兒難自立

【明報專訊】將軍澳善明邨去年發生殺子倫常命案，患精神病的中年婦聲稱擔心成年的兒子不能自給自足，先向兒子餵安眠藥，再用USB充電線將兒子勒斃，之後打算與子共赴黃泉，卻自殺不遂。婦人昨日在高等法院承認一項誤殺罪，法官先為被告索取精神科及感化報告，將案押後至10月30日判刑。

被告趙麗霞（57歲）任職校工，原被控於2019年2月22日在香港謀殺兒子黎裕帆（終年23歲），因應其精神狀况，控方昨日接納她改為承認一項誤殺罪。辯方求情時稱，被告至今已還押18個月。

控方案情指出，善明邨善禮樓一名保安員去年2月23日晚上看見被告在地下電梯大堂步履不穩，未有回應問題，於是召喚救護車。被告在車上含糊地稱曾在家與兒子服下老鼠藥。消防到場破門進入被告寓所，看見婦人的兒子全無氣色躺卧沙發，證實他已死亡。

子當散工月入4000 婦擬同歸於盡

被告翌日在醫院被捕，她在警誡下向警方稱，自己有失眠問題及患抑鬱症，早有自殺念頭，但當時因兒子任散工，每月只掙取2000至4000元，擔心他不能自給自足，不忍死後留下兒子，決定與兒子同歸於盡。被告續稱，案發前一晚她將20顆安眠藥混入湯中，兒子案發日凌晨歸家喝湯後，不久因感暈眩而躺在沙發，她趁機用一條USB充電線勒斃兒子，兒子一度嘔吐及掙扎，但沒有足夠氣力抵抗。約半小時後，其子臉部發黑，斷氣而亡。她確定兒子死亡後，用高梁酒伴服兩包在花圃偷來的老鼠藥，但很快便全部吐出，於是再服下10粒安眠藥，其後在牀上睡着，不清楚自己何時離家及為何身處醫院。

服老鼠藥全吐出 再服安眠藥

警方隨後在被告家中找到涉案的充電線及湯，亦在廚房垃圾桶找到兩個清空的老鼠藥包裝袋，另發現一封懷疑遺書，寫着「請打這個電話號碼及不要害怕」。

死者生前有一名20歲的女朋友，她向警方表示，死者性格開朗及友善，不吸煙也沒有吸毒。死者驗屍報告顯示，他因頸受壓令血流受阻及窒息而死，胃中驗出安眠藥。被告精神科報告顯示，她在犯案時受妄想症及嚴重抑鬱症影響，判斷及推理能力大幅削弱。

【案件編號：HCCC413/20】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕高等法院 將軍澳 母殺子 誤殺 精神病 倫常命案

上 / 下一篇新聞

社工指父母常過度照顧子女 籲「適切放手」
社工指父母常過度照顧子女 籲「適切放手」
法律年典禮移終院限人數 撤檢閱儀仗隊
法律年典禮移終院限人數 撤檢閱儀仗隊
PlayStation更新條款 內地用戶須同意不危害國安
PlayStation更新條款 內地用戶須同意不危害國安
寶馬果欄撞飛兩工人 上市公司董事涉醉駕被捕
寶馬果欄撞飛兩工人 上市公司董事涉醉駕被捕
院舍社工確診 曾踏單車打波返教會 同行院友同事須檢疫 無入宿舍毋須撤離
院舍社工確診 曾踏單車打波返教會 同行院友同事須檢疫 無入宿舍毋須撤離
業界消息：青衣華逸酒店成「等候結果中心」
業界消息：青衣華逸酒店成「等候結果中心」
私醫：500流感針昔夠一個月 今一周打完
私醫：500流感針昔夠一個月 今一周打完
法俄納極高風險地區 來港須持陰性報告
法俄納極高風險地區 來港須持陰性報告
星旅社盼抵港檢測「一晚辦妥」
星旅社盼抵港檢測「一晚辦妥」
新加坡限聚5人 何栢良籲氣泡客守規
新加坡限聚5人 何栢良籲氣泡客守規
星航聖誕機票一日升價逾倍
星航聖誕機票一日升價逾倍
市建局重建一段山東街 大量劏房戶需遷
市建局重建一段山東街 大量劏房戶需遷
半世紀跌打館 醫師：病人唔捨得我
半世紀跌打館 醫師：病人唔捨得我
「陳同佳不止渣男更是殺人犯」 蘇貞昌促港司法互助 李家超批政治籌謀
「陳同佳不止渣男更是殺人犯」 蘇貞昌促港司法互助 李家超批政治籌謀
軍方包機被拒進港情報區 台促解釋 民航處：因應情况
軍方包機被拒進港情報區 台促解釋 民航處：因應情况
虐待男友案被告求情：現明白SM需獲同意
虐待男友案被告求情：現明白SM需獲同意
撥地予港建議 人大交粵省港澳辦處理 鄭耀棠：較明日大嶼更快解決房屋問題
撥地予港建議 人大交粵省港澳辦處理 鄭耀棠：較明日大嶼更快解決房屋問題
警員斷指案 接駁醫生：咬到指甲位都斷埋
警員斷指案 接駁醫生：咬到指甲位都斷埋
官引上訴庭裁決 否決感化官建議 藏武13歲男童判更生中心
官引上訴庭裁決 否決感化官建議 藏武13歲男童判更生中心
去年寶琳站圍休班站長 兩人罪成
去年寶琳站圍休班站長 兩人罪成
涉「私了」內地漢 3人還押月底判刑
涉「私了」內地漢 3人還押月底判刑
檢600兒童淫片拘6男 一為補習社負責人
檢600兒童淫片拘6男 一為補習社負責人
梁君彥：議員會上撐港獨 未必免刑責
梁君彥：議員會上撐港獨 未必免刑責
審計抨使用率低 教師中心將關閉
審計抨使用率低 教師中心將關閉
毒藏變壓器寄港 搗毒工場拘3外籍漢
毒藏變壓器寄港 搗毒工場拘3外籍漢
無罷工醫生收信 工會批醫局分化同事
無罷工醫生收信 工會批醫局分化同事
報道稱國泰下周裁員 工會：未聽聞
報道稱國泰下周裁員 工會：未聽聞
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】委會選主席多咗1票 何君堯報警 被指投兩票 尹兆堅話唔記得
【Emily】委會選主席多咗1票 何君堯報警 被指投兩票 尹兆堅話唔記得
【Emily】完成檢疫出番嚟 王婆婆心情矛盾
【Emily】完成檢疫出番嚟 王婆婆心情矛盾
【Emily】旅遊氣泡「捨祖國」 吳秋北鬧政府避事畏難
【Emily】旅遊氣泡「捨祖國」 吳秋北鬧政府避事畏難
【Emily】同邱騰華開視像會 網民讚星部長貼地
【Emily】同邱騰華開視像會 網民讚星部長貼地
【Emily】鄧家彪爭連任勞顧會勞方委員
【Emily】鄧家彪爭連任勞顧會勞方委員