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2020年10月16日星期五
港聞二
美國務院點名制裁10官 未列盧偉聰 提拘泛民及課本刪三權分立 外交部：一意孤行將反制
《香港自治法》草擬者：措施緩慢 應擴大名單
稱個別敏感人物分散開戶 陳振英：未見資金大量轉往中資行
挖泥機墜數十米豎井 中九龍幹線地盤停工
立會9委會選主席 限時限人數阻拖延 建制指搶票報警 許智峯批小題大做
消委驗30防曬 25款SPF報大數 85元產品評分勝550元貨 廠商反駁測試落後單一
7款乾香料含黃曲霉毒素 1樣本超香港歐盟標準
0.01安全套厚0.024毫米 廠商：是名稱非厚度
休班警藏毒罪成求輕判 官斥「你當事人係警務人員」
海天堂告誹謗案被告：會上有人稱少少發霉洗吓食得
潘母促台簡化程序 盼陳同佳盡早歸案
醫局HA Go手機程式擬整合視像診症覆診
海關掃侵權懷舊遊戲機拘15人
國泰工會：勞資共識裁員最後選擇
旺角被搜士巴拿激光筆 13歲童認藏武：裝備好型盼朋輩認同
被咬斷指警：被告身體「向前衝」有意逃走
文員踢警判社服令 律政司申覆核刑期被拒
六四集會案交區院 黎智英遭搜辦公室
Google：港AI發展障礙 近半市民憂私隱
海關破觀塘大麻栽植場 拘19歲學生
調查：64.3%人曾購有機食品 跌3.7百分點
洪水橋擬建404伙過渡房屋 近半1人單位 最大286呎
尊子漫畫
【Emily】葉劉麥美娟 華峰分不清 鄺神係邊個 恒鑌話唔識
【Emily】民間氣象預測：今個冬天有點冷
【Emily】與威廉王子「同場」開talk 清潔龍教人類：要同環境好好拍拖
【Emily】劉鳴煒：兩場社會運動 均非青年課題
【Emily】石籬街市翻新 舊巴士站「復活」
【Emily】等咗近廿年 大埔明年底有戲院喇
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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美國務院點名制裁10官 未列盧偉聰 提拘泛民及課本刪三權分立 外交部：一意孤行將反制
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