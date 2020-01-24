洪水橋擬建404伙過渡房屋 近半1人單位 最大286呎

消息人士透露，洪水橋過渡房屋會由仁愛堂建築及營運，並由市建局提供技術支援及項目管理，以組裝合成法興建兩幢4層高的過渡房屋，將提供404個單位，當中近半為1人單位，亦會提供2至3人及傷殘人士單位，面積介乎約136平方呎至286平方呎，並設有機農圃及綜合活動中心等。該幅地現劃為休憩用地，鄰近洪福邨，配套相對充足。

推屯門葵涌兩地供申建過渡房屋

運房局亦推出兩幅土地供民間團體申請興建過渡房屋，其中一幅為屯門前救世軍三聖邨劉伍英學校現址，該校荒廢多年，教育局曾建議於該址開設輕、中度智障兒童學校暨宿舍，但未有成事。該址位於三聖邨內，樓高約7層，樓面實用面積3220平方米，即約3.47萬平方呎，若以一個單位約200平方呎計算，可提供約173個單位。

另一幅則位於葵涌油麻磡路及昌榮路交界的政府土地，位於同珍公司對面，附近為工業區，該幅土地面積4700平方米，本為興建高鐵隧道臨時工地，現時未有其他用途。