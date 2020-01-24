洪水橋擬建404伙過渡房屋 近半1人單位 最大286呎

【明報專訊】政府今年初提出目標於5年內供應1.5萬個過渡房屋單位。據了解，元朗洪水橋洪福邨南面一幅5300平方米的土地將興建404個過渡房屋單位，由仁愛堂營運，市建局協助興建。運房局亦新增兩幅土地讓民間團體申請推行過渡房屋，包括前救世軍三聖邨劉伍英學校及葵涌油麻磡路與昌榮路交界的政府土地。
消息人士透露，洪水橋過渡房屋會由仁愛堂建築及營運，並由市建局提供技術支援及項目管理，以組裝合成法興建兩幢4層高的過渡房屋，將提供404個單位，當中近半為1人單位，亦會提供2至3人及傷殘人士單位，面積介乎約136平方呎至286平方呎，並設有機農圃及綜合活動中心等。該幅地現劃為休憩用地，鄰近洪福邨，配套相對充足。
推屯門葵涌兩地供申建過渡房屋
運房局亦推出兩幅土地供民間團體申請興建過渡房屋，其中一幅為屯門前救世軍三聖邨劉伍英學校現址，該校荒廢多年，教育局曾建議於該址開設輕、中度智障兒童學校暨宿舍，但未有成事。該址位於三聖邨內，樓高約7層，樓面實用面積3220平方米，即約3.47萬平方呎，若以一個單位約200平方呎計算，可提供約173個單位。
另一幅則位於葵涌油麻磡路及昌榮路交界的政府土地，位於同珍公司對面，附近為工業區，該幅土地面積4700平方米，本為興建高鐵隧道臨時工地，現時未有其他用途。