調查：64.3%人曾購有機食品 跌3.7百分點

高消費買家減 網購升11百分點

香港浸會大學香港有機資源中心於今年6月7日至7月2日，就本港消費者購買有機產品的行為模式進行市場調查，成功訪問811名市民，結果發現，過去一年曾購買有機食品的受訪者減少，但網上訂購的比例則上升，是次調查有17.8%受訪者表示過去一年曾透過網上購買有機食品，較去年調查上升10.6個百分點。

至於其他購買有機食品渠道，仍以超市最多，約八成受訪者表示曾在超市購買有機食品，其次是街市（62.3%）及有機食品專賣店（39.4%）。

料因經濟低迷 疫後會回升

另外，調查發現，逾七成受訪者曾選購香港生產的有機食品，其次是日本及歐洲，分別佔受訪人數64.4%及54.1%，僅15.7%表示曾選購內地的有機食品。香港有機資源中心總監黃煥忠表示，有機食品消費在過去10年皆有增長，但近一年下跌，估計與經濟低迷有關，但他相信大眾愈來愈注重健康，對有機食品消費市場依然樂觀，相信在疫情後會有所回升。