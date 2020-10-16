Google：港AI發展障礙 近半市民憂私隱

【明報專訊】Google香港昨發表《智慧數碼城市—全城 AI》白皮書，探討香港市民及企業對人工智能（AI）的認知及應用程度，發現香港市民及企業對人工智能（AI）持樂觀及開放態度，以100為滿分，香港市民的AI準備度指數為50，企業則為56。對市民來說，使用AI產品或服務的最大障礙為對數據私隱的憂慮；企業則認為投資回報不明及人才短缺，致未能在業務上應用AI。
準備指數 市民得分50
Google香港委託畢馬威於今年5至6月，訪問約1000名香港市民、210間香港大企以及238間中小企。調查發現，受訪香港市民（65%）及企業（78%）相信AI對社會有正面作用。
八成人最常用智能翻譯路線建議
受訪市民最常使用的相關產品及服務為智能翻譯（80%）及智能路線建議（79%），對於應用AI的原因，分別為提升便利（63％）、效率（55%）、降低成本（48%）及增加結果、預測、建議準確度（47%）。
不過，市民目前對AI仍存憂慮，有近半（49％）受訪者認為數據私隱是應用AI的最大障礙，另25%受訪者同意企業在保護用家私隱方面做得足夠。
近八成企業認同投資價值
一半稱缺錢缺知識缺人才
調查涵蓋金融、創科、交通及物流、零售企業，雖有78％的企業認同投資在AI發展的價值，不過整體在實際使用上仍低，僅39％受訪企業稱支持相關發展，企業在應用AI上最主要障礙為欠缺資金支持（56%）、知識（51%）及人才（50%）不足。
Google香港銷售和營運董事總經理尉俐妮說，整體來說AI在港發展情况樂觀，經歷疫情後數碼轉型加速，不少企業對AI的態度由「有也不錯」轉變到「必須要有」。
倡定監管措施 加強教育培訓
為協助大眾更認識AI及釐清概念，尉俐妮說，Google香港將提供相關課程及網站，包括推出「A至Z人工智能入門指南」繁體中文版本，講解AI概念、技術及運作。
另外，尉俐妮又建議政府需制定監管措施和消除商界對監管的疑慮，私人企業和公營機構亦應合作加強教育及在職培訓，充分發揮AI效益。