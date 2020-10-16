Google：港AI發展障礙 近半市民憂私隱

準備指數 市民得分50

Google香港委託畢馬威於今年5至6月，訪問約1000名香港市民、210間香港大企以及238間中小企。調查發現，受訪香港市民（65%）及企業（78%）相信AI對社會有正面作用。

八成人最常用智能翻譯路線建議

受訪市民最常使用的相關產品及服務為智能翻譯（80%）及智能路線建議（79%），對於應用AI的原因，分別為提升便利（63％）、效率（55%）、降低成本（48%）及增加結果、預測、建議準確度（47%）。

不過，市民目前對AI仍存憂慮，有近半（49％）受訪者認為數據私隱是應用AI的最大障礙，另25%受訪者同意企業在保護用家私隱方面做得足夠。

近八成企業認同投資價值

一半稱缺錢缺知識缺人才

調查涵蓋金融、創科、交通及物流、零售企業，雖有78％的企業認同投資在AI發展的價值，不過整體在實際使用上仍低，僅39％受訪企業稱支持相關發展，企業在應用AI上最主要障礙為欠缺資金支持（56%）、知識（51%）及人才（50%）不足。

Google香港銷售和營運董事總經理尉俐妮說，整體來說AI在港發展情况樂觀，經歷疫情後數碼轉型加速，不少企業對AI的態度由「有也不錯」轉變到「必須要有」。

倡定監管措施 加強教育培訓

為協助大眾更認識AI及釐清概念，尉俐妮說，Google香港將提供相關課程及網站，包括推出「A至Z人工智能入門指南」繁體中文版本，講解AI概念、技術及運作。

另外，尉俐妮又建議政府需制定監管措施和消除商界對監管的疑慮，私人企業和公營機構亦應合作加強教育及在職培訓，充分發揮AI效益。

明報記者