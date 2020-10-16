文員踢警判社服令 律政司申覆核刑期被拒

被告廖德輝（41歲），承認於去年9月29日，在銅鑼灣怡和街英光大廈地下外襲擊執行職責的警員10824。

控方陳辭表示，現時襲警案增多，判刑須具阻嚇力，而案發時正值社會環境及警民關係差，被告將對警方的憤怒發洩在任意一個警員身上，認為法庭判刑時應利用「司法認知」，考慮被告行為或有「漣漪效應」，引致暴力出現，破壞社會安寧。

裁判官香淑嫻隨即指「就算本席自己睇新聞，暴力衝突都係喺夜晚（發生）」，而事發時為下午，反問「有幾何試過有集會未開始就有暴力？」，認為法庭沒有控方所稱的司法認知。控方回應，集會沒有申請不反對通知書，當時人群情緒高漲，被告的行為可挑起群眾情緒。香官裁決指出，被告當日行為屬「 懦夫、可鄙、幼稚」，但警員無絲毫受傷，甚至無記錄有痛楚，而被告報告正面，襲警亦非必然須即時判囚，並引用上訴庭案例指出，社會服務令已是監禁「真實有效的替代」，決定維持原判。

【案件編號：ESCC498/20】

（反修例風暴）