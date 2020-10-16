被咬斷指警：被告身體「向前衝」有意逃走

被告杜啟華（現年24歲）否認各一項在公眾地方內擾亂公眾秩序、襲警、對他人身體加以嚴重傷害及有意圖而傷人罪名。案中3名受害人包括警員葉卓軒、現任總警司梁子健、警長梁啟業，其中梁啟業被咬斷右手無名指。

控方昨在庭上指出，偵緝警長梁啟業當時似乎將食指置於被告的眼眶近鼻樑位置，無名指則在被告的口內。梁解釋，被告頭部當時不斷掙扎，故未能施行按壓動作，「按到邊個位置，我都未完全清楚」。梁強調，當時仍以正常力度控制被告頭部，但當手指感劇痛後，已沒施力控制被告頭部，亦「分唔到係咬定扯（手指）」。

梁在辯方盤問下表示，他和其他警員將被告按在地上和向後拖行時，被告身體「向前衝」、「有腰力，隻腳想郁」，認為被告當時有意逃走。

就梁供稱自己遭被告咬手指後，要求對方「放開，咬住我手指」，辯方要求梁即場複述上述句子，並即場計時。辯方指出，梁複述用時0.83秒，惟案發過程只有0.66秒。梁回應稱，當時情况緊急，不確定當時語速有否變快。聆訊今續。

【案件編號：DCCC778/19】

（反修例風暴）