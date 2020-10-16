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醫局HA Go手機程式擬整合視像診症覆診

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情下，醫管局服務受影響，部分病人因擔心染疫而不願到醫院覆診，醫管局早前推出視像診症先導計劃，病人不用親身到醫院覆診，醫管局計劃將視像診症功能整合應用程式「HA Go」，提供一站式覆診及跟進，包括醫生在應用程式內處方復康治療，將軍澳醫院、伊利沙伯醫院及屯門醫院的部分科率先推行，但跨境病人暫不能使用。

疫情下部分市民不願出入醫院，醫管局去年底推出遙距視像診症服務，在將軍澳醫院耳鼻喉科、伊利沙伯醫院腦外科及屯門醫院專職醫療先試行。醫管局資訊科技及醫療信息部總行政經理（醫療信息）彭育華表示，疫情下病人對視像診症接受程度提高，醫院主要安排病情穩定、不用接受身體檢查的覆診病人接受視像診症，新症和需要身體檢查的病人則不適合。

視像會診暫不適用跨境診症

彭育華說，以往病人接受視像診症要先下載其他應用程式，診症前職員致電病人測試應用程式功能，診症後護士要打電話給病人跟進，流程繁瑣。醫管局計劃將視像診症功能整合到醫管局應用程式 HA Go，程式在覆診當日會提示病人覆診時間，病人用HA Go直接進入視像診症「房間」。診症後部分跟進亦可直接用HA Go完成，例如醫生可以應用程式向病人處方復康治療，病人跟從指示接受相應治療，例如看短片做特定訓練等。

彭育華又表示，HA Go復康治療「eRehab」功能去年12月推出，至今年7月有8800名病人使用，教學短片累計逾17萬次觀看。不過，由於涉及法律等問題，彭說，據理解視像診症暫不適用於跨境診症，醫管局仍要研究詳情。

此外，醫管局亦趁疫情發展「智慧醫院」，引入不同技術協助服務，例如醫管局早前在亞博社區治療設施引入機械人，協助運送食物、牀單、充電器等，亦代替人手消毒場館。彭育華說，在亞博館二期用地興建的臨時醫院，預計亦會使用機械人協助運送物資等，具體計劃仍在擬定中。

相關字詞﹕智慧醫院 機械人 醫管局 視像診症 疫情第四波 疫情第三波 新型冠狀病毒

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