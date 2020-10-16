潘母促台簡化程序 盼陳同佳盡早歸案

管浩鳴前日代陳同佳辦簽證

台稱疑犯不容自由行來台

協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴前日到金鐘的台北經濟文化辦事處，稱辦理「私人事務」，據悉他當時手持陳同佳身分證、護照及簽證申請文件，替陳辦理赴台簽證，惟職員拒收。台灣陸委會副主委邱垂正昨稱，管浩鳴是牧師而非律師，「怎麼接受委任？」強調疑犯不可能用「自由行」方式來台。

潘曉穎父母昨向陸委會主委陳明通發公開信，稱陳同佳赴台接受法律制裁是他們一家人盼望，對陳出獄近一年仍未動身感到困擾，促請台灣當局同意讓陳到台投案，又稱此案涉殺人棄屍，嚴重破壞台灣法治秩序，陳赴台投案證明彰顯法義，懇請台方簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳赴台投案。

陸委會盼潘家促港府「來叩門」

陸委會稱，昨午收到潘父母來信，主委陳明通感無比沉痛，已致關懷信函表達對潘家慰問，強調實現司法正義、早日還他們公道立場的決心不變，稱承辦案件的士林地檢署呼籲港府務實回應台方提出的司法互助請求，認為台、港政府需坐下「好好的談一談」，重申台灣政府大門「永遠敞開」，盼潘父母促請港府「趕快來叩起這道門」。

陸委會又稱「相關單位也都做好了準備」，認為港府於法、於情、於理有責任和義務扮演更積極角色。對有輿論批評台方刁難陳同佳赴台屬「政治操作」，陸委會嚴正駁斥「政治算計凌駕司法正義」是不實說法。

保安局批台政治籌謀

本港保安局表示，陳赴台自首與港台兩地刑事司法協作機制是兩件獨立事情，硬要扯上關係，顯示台方有政治籌謀，又稱去年撤回《逃犯條例》修例後，現沒法律容許特區處理與台方司法協助，台方不斷提出相關要求是不尊重特區司法制度，對此表示強烈不滿。

保安局表示，港府無權干預陳選擇何種方式赴台，反觀台灣向陳發通緝令，認為正常做法是盡辦法將他早日緝捕歸案，台方不斷以不同藉口製造赴台障礙，硬要將司法協助和陳赴台投案混為一談，「顯然是政治操作」，突顯台方毫無誠意讓法治及公義得以彰顯，促請拿出誠意，不作政治考量，務實處理事件。