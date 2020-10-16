休班警藏毒罪成求輕判 官斥「你當事人係警務人員」

兩名被告依次為警員陳天賜（47歲）及女子阮嘉欣（21歲），陳被控一項藏毒，阮被控一項販毒罪。控罪指出，兩人於去年2月21日在新屯門中心3座地下電梯大堂犯案，涉事毒品為兩個膠袋共1.3克粉末，內含1.13克氯胺酮（俗稱K仔）。根據案情指出，刑事情報科警員當日在高處利用望遠鏡觀察，目擊首被告向蘇姓男子取出「紙張」，換取一些「細小物件」。

官拒取感化社服令報告 被告還押候判

裁判官水佳麗裁決稱，案發現場閉路電視雖受一輛七人車遮蔽，看不到首被告跟蘇男交收過程，但清晰看見首被告案發時一直在附近徘徊，狀似「等緊一啲人」，當蘇出現後，兩人便聚合，故裁定兩人「彼此認識，相約見面」。

水官續稱，警方待首被告與蘇交收後幾分鐘截停首被告，從他身上搜出毒品。縱使辯方爭議，警方事後未向被告出示檢獲的毒品，剝削他回應的機會，但水官認為，據被告與警方會面錄影，對答顯示他「非常清楚指控佢乜嘢」。

再者，水官稱盛載毒品的證物袋被妥善封存，化驗所人員無察覺不妥，裁定無「賊贓嫁禍」、「移花接木」等狀况，進一步確認在現場從首被告搜出的便是呈堂的毒品，終裁定他罪成。

至於次被告，水官稱她雖在交收現場，惟過程僅5秒，單憑在場不足以證明她知悉「發生緊咩事」，亦指包着毒品的紙巾雖有她的DNA，但不排除紙巾「可能屋企帶出嚟」，故未夠證據證明次被告販毒，裁定她罪脫，當庭釋放。據了解，案中的蘇姓男子，即罪脫者阮嘉欣的男友，早前已承認販毒罪，被判入獄。

【案件編號：TMCC1687/20】