0.01安全套厚0.024毫米 廠商：是名稱非厚度

最薄最厚樣本差逾4倍

今次測試30款安全套，每個平均售價由3.5至22元不等，最薄和最厚樣本相差逾4倍，同一品牌往往是最薄型號售價最高。8款樣本包裝印有「0.01」等數字，當中「活色生香」有2款樣本標示「0.01」和「0.02」，消委會量得厚度是0.024毫米和0.029毫米；而「Aoni」兩款樣本的盒上寫有「001」，其中一款包裝寫上「體驗最薄001」，而消委會分別量得厚度是0.054毫米和0.055毫米。

消委稱或違商品例 海關：難一概而論

活色生香代理商回覆消委會稱，0.01和0.02是型號名稱，無關產品厚度。Aoni代理商亦回應稱，從未表示「001」與厚度有關。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，有關含糊不明標示，代理商應改善；又稱商品說明包含以任何方式就貨品作出的直接或間接描述，今次測試部分安全套產品包裝上數字，有可能合理地被視為商品說明，商家有可能觸犯《商品說明條例》，但若商品誤差值非常小，則未必干犯法例，需視乎個別情况而論。

海關回覆，商戶如就貨品作虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，可構成虛假商品說明的罪行，但因每宗案件皆有其獨特性，不能一概而論。

（消委報告）