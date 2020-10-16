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7款乾香料含黃曲霉毒素 1樣本超香港歐盟標準

【明報專訊】不少市民居家防疫兼下廚，消委會檢測37款預先包裝乾香料樣本，發現7款含可致癌的黃曲霉菌毒素，其中「有利腐乳王」咖喱粉的黃曲霉毒素總含量，更超出本港法例要求及歐盟標準限制，消委會已將資料交食物安全中心跟進。食安中心發言人表示，考慮到消委會提供是次化驗數據的誤差限值頗大後，確認該7款樣本均符合法定標準。

可致肝癌 經胎盤影響胎兒

消委會去年9月至今年4月蒐集了37款乾香料樣本，包括預先包裝及非預先包裝的胡椒、薑、蒜、咖喱、混合香料，測試樣本是否含有黃曲霉毒素和赭曲霉毒素A。國際癌症研究機構將黃曲霉毒素列為第1組物質，即會令人類致癌，當中以B1毒性最高，而黃曲霉毒素與肝癌有關，可經胎盤影響胎兒，致幼兒發育不健全；赭曲霉毒素A則增患肝細胞瘤、腎細胞瘤和惡性腫瘤的風險。

測試結果顯示，7款樣本檢出致癌物黃曲霉毒素，含量由每公斤1.1至20.1微克，當中「有利腐乳王」咖喱粉的黃曲霉毒素總含量最高，超出每公斤15微克的本港法例上限及每公斤10微克的歐盟標準限制；而其檢出的黃曲霉毒素B1含量達每公斤13.2微克，超出歐盟每公斤5微克的法例上限。

消委：60公斤成人每周吃逾811克方超標

測試又顯示5款樣本含赭曲霉毒素A，當中「誠興椰子香辣原料」蒜粉檢出量最高，每公斤含7.4微克，同時每公斤亦含1.4微克黃曲霉毒素。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，今次檢出的赭曲霉毒素A含量最高的樣本，體重60公斤的成人持續每周食逾811克才超標，故按正常食用，料對身體構成不良影響的風險不高，但稱消費者不應掉以輕心，開封後的香料應密封存放清涼乾爽的地方；另建議政府引入國際標準，定出赭曲霉毒素A的可容許最高濃度上限。

食安中心指誤差值大 7樣本合格

食安中心回覆稱，就消委會轉介的7款檢出黃曲霉毒素的樣本，考慮到該會所提供是次化驗數據的誤差限值頗大後，確定全部樣本符合法定標準；另外5款檢出含赭曲霉毒素A的樣本，其中4款的水平均低於歐盟標準，1款蒜料樣本則沒相應的歐盟標準。

（消委報告）

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