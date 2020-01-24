消委驗30防曬 25款SPF報大數 85元產品評分勝550元貨 廠商反駁測試落後單一

明報記者

紫外線A（UVA）令皮慮老化及曬黑，亦可能致皮膚癌，紫外線B（UVB）則可致曬傷，屬引致皮膚癌主因，現時國際標準採用SPF防曬系數反映產品阻UVB的效能，數值愈高，保護皮膚時間愈長。消委會測試30款售價介乎80至550元的防曬產品，14款標示為高度保護防曬產品（SPF30至50），當中8款量得SPF值低於產品標示值，而標示SPF30的「Curél輕透清爽防曬水凝乳液」差異最大，測試出SPF系數僅9.8。

Curél標示SPF30 消委測出9.8

16款極高度保護（SPF50+）防曬產品中，售價220元「Bioderma高效輕爽防曬乳液」及售價89元「Cancer Council AU Sensitive Sunscreen」同樣獲最高評級，前者SPF值達87.2；「Fancl高效防曬露」及「Bio-Essence水感舒緩防曬保濕霜」，其SPF系數分別僅14.3和11.7，後者和標示相差超過4倍。售價85元的「Nivea冰感防曬乳液SPF50」，總評分高於550元的「Cosme Decorté」。

稱港無規管 促政府留意國際法規

消委會總幹事黃鳳嫺表示，香港無法例規管防曬產品，只靠《消費品安全條例》一般安全規定，但近年本港皮膚癌確診宗數上升，促政府應留意國際法規有關規管防曬產品要求和定義。

FANCL提供2019年經國家藥監局批核防曬產品認可的實驗產品檢測報告，以及2017年一間美國實驗所檢測報告，前者顯示該產品達SPF 52.6，後者顯示SPF達59.7。FANCL執行董事陳馬木蘭引述國際文獻，顯示不同實驗檢測同一產品的SPF值或有極大差異，對SPF值達50以上防曬霜尤甚，故對消委會發表單一產品測試報告感失望，或採取法律行動；又稱消委會非以2019年最新版本ISO 2444測試檢測SPF值。

Fancl交兩報告稱達標 或法律行動

消委會：一資格存疑 一資料漏失

黃鳳嫺回應，該廠商引用兩份獨立測試報告，有一家化驗所認可資格存疑，另一化驗所雖根據國際ISO標準測試，但報告有大量資料漏失，無法考證。她說今次用2010年版本ISO2444測試，有多地市場使用；又稱測試樣本是由坊間購得，與生產商檢測有差異，可能是運送或陳列時令產品質量有變。

（消委報告）