立會9委會選主席 限時限人數阻拖延 建制指搶票報警 許智峯批小題大做

泛民轟剝提名權

許智峯批評建制派處理「濫權至極」，選主席也可濫權封殺民主派聲音，日後內地投票、明日大嶼等議案將更肆意妄為。對於建制派報警，他斥「小題大做」，刻意將議會規程爭議以警察介入加持，做法可笑。

40建制事前表明拒受提名

40名建制派日前已去信立法會秘書長陳維安，明言自己不會接受提名為特定委員會的正副主席。對於民主派互相提名，建制派主持人昨使出兩招，包括限制特定時間內完成提名程序、限制提名人數，民主派多番批評有關決定是剝奪提名權。

發展事務委員會選主席期間，謝偉銓稱許智峯取走3張選票，要求重新派票，其間建制派「班長」廖長江要求報警。立法會秘書處表示，謝偉銓、立法會主席梁君彥均同意報警。警方稱，案件暫列求警調查，交由港島總區公眾活動調查組人員跟進調查，暫時無人被捕。

至於交通事務委員會選主席期間，許智峯到主席台前，向主持會議的民建聯陳恒鑌抗議，其後被保安抬離會議室。

昨日舉行的9個事務委員會中，有8個選出主席、當中7個未選副主席，而較受關注的委員會中，司法及法律事務委員會由民建聯張國鈞出掌，政制事務委員會主席為民建聯周浩鼎。衛生事務委員會選出正、副主席為民建聯葛珮帆、經民聯石禮謙；至於由資訊科技界莫乃光主持會議的資訊科技及廣播事務委員會，昨日會議完結前未選出主席。

另外9個事務委員會將於今日上午分別召開會議，選舉正副主席。