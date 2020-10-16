挖泥機墜數十米豎井 中九龍幹線地盤停工

據片段顯示，前晚7時19分，數名工人正在地盤內吊運一輛挖泥機，當時挖泥機四邊均已扣上吊帶固定，由天秤吊起，當挖泥機被吊至巨型豎井上方時，挖泥機突失平衡前傾並翻轉，扯斷四邊吊帶後直墜數十米深的豎井，其間挖泥機曾撞毁豎井兩邊水泥牆身，豎井四周的工人即時走避，挖泥機墜坑後嚴重損毁。

「雞頭」無收好 吊運中失衡

涉事為路政署「中九龍幹線—中段隧道工程」地盤，包括建造中段隧道、油麻地及馬頭角的明挖回填隧道，以及何文田通風大樓的樁柱和連續牆，於2019年7月動工，原定2024年竣工，造價為62.3億元，總承建商為布依格（土木工程）有限公司回應稱事件中無人受傷，成因仍在調查。

本報記者昨午到涉事地盤了解，當時有工人利用機器進入垂直豎井檢查，豎井旁有個十字吊架，吊架4個接駁位附有疑為斷裂的索帶，相信事發時工人用此吊架吊送挖泥機。

資深土木工程師倪學仁表示，閉路電視片段顯示該挖泥機的「雞頭」沒有收好，及後短時間內向前傾引致意外，相信工人當時未有按照挖泥機的重心調校吊帶長度，導致整台挖泥機失平衡前傾翻轉扯斷吊帶。他說，另一閉路電視片段顯示工人以前後兩支鐵枝穿過挖泥機履帶，再以索帶繫上鐵枝兩端，惟履帶可動，兩支鐵枝並非固定，致挖泥機失平衡時移位加快翻轉速度，令索帶被快速扯斷引致意外。

倪學仁稱，挖泥機的說明書有說明機身重心點，只要工人事前收起「雞頭」及按說明書繫穩機身，正式吊運前預先吊高挖泥機以稍測試索帶是否穩固，相信可避免意外。

翻查資料，有關工程的總承建商布依格，曾於今年發展局及建造業議會舉辦的建造業安全周奪得吊運安全管理系統獎及吊運團隊獎金獎，亦憑中九龍幹線奪得兩個創新改善吊運安全獎優異獎。

承建商曾獲吊運安全獎

意外後退獎

發展局回應稱，得獎名單上月決定，意外後昨早收到布依格主動要求退出吊運安全管理系統獎及吊運團隊獎比賽，隨後上載最新得獎名單。