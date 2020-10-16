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《香港自治法》草擬者：措施緩慢 應擴大名單

【明報專訊】美國國務院向國會提交《香港自治法》報告，列出包括特首林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧等10名中港官員的制裁名單，提醒若任何國際金融機構與上述人物有重大交易，或將面對制裁。有美國參議員認為，行政當局措施緩慢，應擴大制裁名單。

葉劉：刪盧偉聰 較昔寬鬆

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀回應稱，美國報告是提醒金融機構不能與影響香港落實一國兩制、人權自由的官員交易，雖然美國做法是干預香港實施一國兩制，但起碼暫時「劃線」，未有進一步制裁，甚至刪去前警務處長盧偉聰的名字，可謂較過往更寬鬆。

共同草擬《香港自治法》的美國民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）和共和黨參議員杜美（Pat Toomey）發表聲明，范霍倫表示，有關報告顯示美國行政當局擴大制裁的個人和組織過於緩慢，要求行政當局採取更多措施，並在下一份報告反映。他強調，會繼續致力支持香港人爭取自由。

參議員促制裁國安法執行者

杜美表示，中國共產黨訂立《港區國安法》的意圖是粉碎香港人的自治和基本權利，美國應利用強大的制裁對抗威權政體，例如中國。他說，今次報告上的制裁名單只是早前在行政指令下被制裁的中港官員，國務院應擴大名單，並用在《香港自治法》下的制裁權力懲罰其他有份執行港區國安法的官員和組織。

相關字詞﹕葉劉淑儀 制裁 香港自治法案 美國共和黨 美國民主黨

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