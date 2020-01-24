美國務院點名制裁10官 未列盧偉聰 提拘泛民及課本刪三權分立 外交部：一意孤行將反制

首份《香港自治法》報告

港府轟指控無據 抹黑國安法

外交部發言人趙立堅稱，中方堅決反對和強烈譴責美方做法，美方嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，「如果美方一意孤行，中方必將採取堅決反制措施」。港府發言人稱全力配合、支持國家對美方採取的反制措施，對報告中對香港毫無根據和不負責任的指控予以強烈譴責，絕不認同報告「旨在抹黑及妖魔化」《港區國安法》的評論。

美國財政部8月根據總統特朗普簽署的行政命令，制裁11名中港官員，凍結他們在美資產。除前警務處長盧偉聰外，其餘10人亦在今次《香港自治法》報告的制裁名單；報告稱，美國總統應在一年內制裁名單中人，包括不批簽證和拒入境美國。

報告批評北京單向和隨意實施港區國安法，違反中英聯合聲明、基本法和一國兩制精神。上次制裁名單中，林鄭月娥被指有份制訂、實施港區國安法；她今次被制裁原因是簽署港區國安法生效，以及引用緊急權力限制港人權利和自由，包括押後立法會選舉。

盧偉聰：財政部制裁仍生效

本報向美國國務院查詢為何盧偉聰不在名單，發言人稱早前行政命令的制裁名單，並不自動等於《香港自治法》報告名單，前者納入名單的準則，「包括但不限於」符合《香港自治法》準則。

盧偉聰稱，今次制裁名單針對他退休後發生的事，「第一份（美國財政部）針對去年社會動亂事件的制裁名單仍然生效」，他對美國蠻不講理、不公平的制裁極度遺憾和憤慨，會堅定支持中央及特區政府落實港區國安法。

政府發言人認為，美國威脅「制裁」金融機構和特區政府官員，是美國霸權主義又一例子，強調制裁對香港金融機構不具法律效力，香港金融機構及金融體系整體堅韌穩健，促請美國以負責任態度避免採取有可能損害國際金融體系利益的措施。發言人說，特首和被美國針對的官員已明確表示無懼威嚇，會繼續依法履行維護國家安全職責。

鄭若驊：國家作後盾 意志更堅

律政司長鄭若驊重申，「有國家作為強大的後盾，我更加會意志堅定，無畏無懼地執行工作。所有愛國愛港的人，都不應助紂為虐」。保安局長李家超稱，美國制裁充分暴露美方霸凌行為和雙重標準，他不會畏懼。警務處長鄧炳強說，完全沒有當美國的所謂制裁是一回事。

劉兆佳：阻入境財務影響不大

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，被制裁人數不增反減，基本上只是令制裁名單上的人難獲美國簽證及個人財務不便，對整個局勢影響有限，不會影響港府執行港區國安法的工作。他分析，美國保留很多酌情權如何處理與名單上人物有交易的金融機構，「可能罰錢算數」，相信未必夠膽對付中國大型國有銀行，否則中國一定推出大力反制措施。

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