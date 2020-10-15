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2020年10月15日星期四
港聞二
刺傷梁國雄 八旬翁囚3月6天 曾稱「替天行道」 官籲消除成見共建和諧社會
保釋期藏武被捕 險墮橋科大生囚10月
新城市衝突被咬斷指 警長指被告擰頭「好似想扯斷咁」
律政司申加刑 女生藏電油改判社服
梁繼平涉闖立會 押後至被捕再訊
扣起囚犯「612基金年報」郵件 懲教被批政治審查
港樂兩晚1400觀眾 衛署籲全檢測 專家倡樂手每周一驗
何栢良引美研究：低音單簧管播毒中風險
三度求醫漢病危 許樹昌：部分私醫不夠警覺
議員環團促「復活」垃圾徵費案 環境局：冀議員支持
政府倡兩年一加 後年先增佛誕假 增加勞工假 資方稱經濟差不宜討論
燈位後車收掣不及 梁振英妻撞車拒送院
「延任立會」首大會 泛民十二度點人數 審議改上訴法官人數 郭榮鏗稱顯三權分立遭禁言
政界料境外投票勢行 葉太倡律師會內地觀選
8號波風力遜預期 天文台認預測工具誤差
安泰邨裝修合謀定價 6承辦商裁違競爭例
管浩鳴現身台駐港機構 稱辦私事 陸委會籲港府務實回應陳同佳案司法互助
鄧炳強指黃之鋒含血噴人 拒答飛行隊行動
元朗鐵皮屋傳惡臭 愛協接走疑乏照顧數十貓狗
粉末信再現灣仔 警料內藏K仔
植皮翁截肢後亡 醫生：脛骨外露手術迫切
年初遭警公園襲擊 涉藏毒露宿者囚室自殺
戀鞋漢購舊鞋自瀆 拍片傳女事主
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【Emily】CY fb列教師資料 葉建源研申禁令 私隱署接17投訴
【Emily】Panel今明爭櫈仔 建制決全攬正副主席
【Emily】立會加強保安 多道門加裝拍卡器
【Emily】記者質疑講大話 管浩鳴：對得住天地良心
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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刺傷梁國雄 八旬翁囚3月6天 曾稱「替天行道」 官籲消除成見共建和諧社會
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