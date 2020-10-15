植皮翁截肢後亡 醫生：脛骨外露手術迫切

事主張興祥（終年85歲）2014年12月1日因傷口感染食肉菌被送往聯合醫院治療，先後接受5次手術，包括清創、植皮及截肢，翌年1月16日宣告不治。

時任聯合醫院骨科副顧問醫生唐尚志表示，第三次清創手術後，死者情况穩定，傷口良好，12月24日的種菌報告顯示，原來感染的食肉菌已消失，但出現了新的「嗜麥芽單窄食單胞菌」，唐指出傷口沒有感染迹象，相信細菌只屬寄存，致病性低，故可進一步做植皮手術。死者於27日再做種菌測試，原定6日後有結果，但死者在31日提前接受手術。

家屬質疑未等種菌報告做手術

死者媳婦質疑手術決定：「點解有菌繼續做？點解唔等埋報告先做？」唐尚志稱死者傷口範圍大，脛骨外露，若長時間暴露空氣或造成骨髓發炎，甚至引發敗血症。負責植皮手術的周靜珊醫生則稱和團隊平衡風險後，認為死者有施手術迫切性。聆訊今續。

【案件編號：CCDI522/15】