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粉末信再現灣仔 警料內藏K仔

【明報專訊】灣仔區內最近有住戶接連收到可疑粉末信，昨日灣仔郵政局及另一住宅大廈再收到近百封粉末信，警方爆炸品處理課到場經調查後相信案中粉末為毒品「K仔」氯安酮，案件由港島總區重案組接手調查。

昨日早上近11時有住戶返回灣仔石水渠街金勝大廈時，發現信箱一封內藏粉末可疑信件，警方到場向保安了解後，發現大廈多個單位信箱出現可疑信件，警員逐戶了解，共檢走約50封可疑信件，調查期間，警員一度戴上防毒面罩。

同一時間，灣仔皇后大道東胡忠大廈地下的郵局有郵差處理郵件時，發現有3封沒有封口的信內有白色粉，遂報警求助。大批探員帶同證物袋到郵局了解，並帶走41封信件調查。警方爆炸品處理課曾一度到場戒備，經了解後相信案中粉末沒有危險。

黑幫信中推銷毒品

據了解，警方初步相信案中91封信內的粉末為混入糖粉的毒品氯胺酮，另每封信中均附有一封信件，信中推銷某黑幫可於灣仔供應毒品，信中取貨點為紅磡一個商廈單位，警方事後登門了解後，發現該單位不涉毒品罪案。港島總區重案組目前已接手案件，並綜合本月初於灣仔發生的3宗粉末信案合併調查。

上月28日至本月1日，灣仔區內3幢大廈的住戶接連收到大量可疑信件，警方當時共檢獲65封內藏冰糖碎或砂糖、僅寫收件地址及沒寫收件人的可疑信件。

相關字詞﹕灣仔 粉末信

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