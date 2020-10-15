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元朗鐵皮屋傳惡臭 愛協接走疑乏照顧數十貓狗

【明報專訊】元朗大棠南坑排一鐵皮屋，有大量貓狗懷疑乏人照顧，部分患有皮膚病，靠村民或義工餵養。該屋近日傳出惡臭，有動物團體接獲投訴後報警，愛護動物協會到場後帶走45隻貓狗檢查，暫未有人被捕。

現場為大棠南坑排一鐵皮屋，屋外有鐵絲網圍欄，屋內不時傳出惡臭味；業主及狗主在場協助調查。下午約3時，愛護動物協會及漁護處人員到場，分批將33隻狗及12隻貓帶走，代為照顧及進一步檢查。愛協表示，屋內有貓糧狗糧及食水，部分狗皮膚有問題，其他動物身體大致正常。警方表示，前日接報懷疑該村屋有動物被不恰當對待，警方將案件列作「求警調查」，由元朗警區處理殘酷對待動物案件的專責調查隊跟進案件。

投訴人拋糧食入屋 見狗爭食

投訴事件的市民蘭子說，周一行經該鐵皮屋聽到狗吠，發現屋內有一隻無毛的狗走過，懷疑牠「生滋」，且表現得肚餓，「嗌得好淒涼」。她到村外買狗糧後折返上址，並將糧食拋進屋內餵食。她形容，隨即有近6隻狗上前爭食及打架。她說，自己一直有做義工餵狗，首次見到狗隻皮膚腐爛，「好慘，好唔開心，好心悒」。她遂向動物團體RCAP拯救寵物中心舉報事件，負責人阿Sa其後報警，昨日亦到場了解。

村民稱狗主10年前租屋收養動物

村民陳先生稱，狗主人稱Ling姐，居於朗屏，約10年前起租用該鐵皮屋收養流浪動物。陳先生形容Ling姐「愛心爆棚」，以往每日凌晨帶同糧食入村餵流浪貓狗，平日乘的士到村口，再以手推車運兩大袋糧食入村，沿路餵食。他又稱，業主因知道Ling姐有愛心而以廉價租出上址。據他了解，狗主今年農曆新年起有經濟困難，有義工知其苦况協助交租。陳先生說，曾提議事主把貓狗交給別人照顧，惟她稱捨不得而拒絕。

狗主稱貓狗不缺食物

收養時皮膚已現問題

約兩三年前起到上址餵飼貓狗的村民陳小姐則說，每逢夏天，在鐵皮屋約20米外已嗅到動物大小便的異味及腐臭味。她留意到，屋內的狗有皮膚病、全身無毛及眼睛發炎，屋內長期沒有糧水，她遂於村口取水及買糧，隔着鐵絲網將糧水投擲入屋。她表示，屋內部分貓狗可在花園自由活動，部分則被鎖在屋內。她稱，狗主見她把糧食拋入屋內，曾跑出來罵她。她說，過往曾想過報警，但認為通報政府部門，貓狗或會被人道毁滅，唯有定期餵糧水，確保貓狗不會中暑或餓死。Ling姐則向傳媒表示，貓狗「唔缺嘢食」，數隻皮膚有問題，「我執佢返來已經係咁」，「行得走得幾大隻」。

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