鄧炳強指黃之鋒含血噴人 拒答飛行隊行動

黃之鋒曾質疑港警串謀綁架

鄧炳強昨日於警總見傳媒時，斥黃之鋒指控香港警方串謀綁架12名港人到內地是「含血噴人」，亦稱是虛假指控，形容事件為12人自行安排逃走「與人無關」。被問飛行服務隊是否只是巧合在12人被截獲的上空，以及黃之鋒所引述飛行服務隊是執行警方行動消息是否虛假，鄧沒正面回應，多次重申指警方經常與不同人合作，不會公開行動細節，否則會令罪犯有機可乘。

鄧炳強原定今日出席九龍城區議會會議，昨日九龍城區議會主席蕭亮星表示，收到14名民主派區議員聯署信件要求剔除會面議程，稱警方和政府過去不尊重各區區議會，並多次離席或缺席會議，認為是次以「交流」之名到區議會，為「一場低級、自說自話、充滿偽善與謊言的政治樣板戲」，而由於要求的議員逾該區全體議員一半，蕭決定按要求取消今日會面。

區會取消會面 鄧：擔憂我的正義

收到區議會通知後，鄧炳強召開記者會回應事件，稱相關議員拒絕他到議會的理由不合理，指是「藉口」。鄧又稱，過去在區議會都「有問必答」，「可能我的答案不是他們想聽，他們聽到真話會不舒服，好擔心我說出的事實會被市民聽到對他們不利，才決定不讓我去」。

鄧炳強續質疑九龍城區議員「擔憂我的正義」，稱反對他出席的有14名區議員，但他隻身一人，認為區議員懼怕與他對話，是令市民失望。

區會質疑以往涉警議程 警方缺席

九龍城區議會民主派議員其後發聲明回應鄧的說法，稱從不懼怕與任何級別官員會面，反指過去區議會曾提交多項涉及警隊的議程，包括建議否決警隊加薪、譴責警察不依警隊條例等，警方都無派員出席或拉隊離場，認為部門應派員出席回應議員的訴求和質詢，稱籠統地會面，無法就議題作出討論和交流。

民政事務局亦就事件表示不滿和遺憾，認為九龍區議會「企圖關上與政府部門交流、溝通和合作的大門」，呼籲區議員和平理性、相互尊重。