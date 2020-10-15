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管浩鳴現身台駐港機構 稱辦私事 陸委會籲港府務實回應陳同佳案司法互助

【明報專訊】台灣殺人案疑犯陳同佳擬赴台歸案，協助陳的聖公會教省秘書長管浩鳴昨午持護照、身分證等到金鐘台北經濟文化辦事處，聲稱辦理私人事，沒回應跟陳同佳是否有關。陳同佳代表律師事務所稱已聯繫台方「單一窗口」，台灣刑事局稱律師未持委任狀，無法確定辯護人身分。台灣陸委會稱，士林地檢署呼籲港府務實回應台方提出司法互助請求。

管浩鳴昨午到辦理港人入台證的金鐘台北經濟文化辦事處，手持載有護照、身分證及文件的文件夾，稱「有點事要辦」，入內逗留約10分鐘後離開。被問到本月內陳同佳成行機會多高，他表示不知道。

管浩鳴其後透過WhatsApp回應記者提問，再稱昨日到辦事處是「有點私人事情」。被問到是否跟陳同佳赴台有關，他表示暫時不想回應。案中死者潘曉穎的母親向本報表示不會回應此事，只會「聽其言觀其行」。

陳代表律師：已聯絡「單一窗口」

台當局：無委任狀難確認身分

另外，台灣內政部長徐國勇昨表示，陳同佳代表律師仍未向刑事警察局和陸委會成立的「單一窗口」聯繫，稱投案主動權在陳同佳，並表示「要來就快來」。

本報向代表陳的理律法律事務所查詢，事務所表示律師已於本月5日與陸委會指定的單一窗口，即台灣內政部警政署刑事警察局兩岸科鄭股長等人聯繫會面，接洽陳赴台接受刑事偵查，之後雙方多次以電話聯繫。不過，刑事局昨晚表示，律師凃榆政5日聯繫刑事局時無委任狀，因此無法認定是陳同佳辯護人。

陸委會未提及其「單一窗口」有否收到陳同佳或其代表律師聯繫，僅重申士林地檢署收到陳透過律師遞狀；地檢署再次呼籲港府應務實回應台方提出司法互助請求。

陸委會表示，該案必須先完成相關法律程序，並由台港雙方政府談好相關事宜，才會有陳同佳來台入境問題。

相關字詞﹕台灣 管浩鳴 陳同佳

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