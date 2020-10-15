8號波風力遜預期 天文台認預測工具誤差

【明報專訊】熱帶風暴「浪卡」前日在本港以南450公里外掠過，天文台發出8號東北烈風或暴風信號14小時，其間各區風力普遍未達烈風程度。天文台助理台長陳栢緯承認預測工具有誤差，天文台基於安全考慮發出8號信號，惟實際情况與預測不同。他又稱天文台預測今年有4至7個熱帶氣旋影響本港，目前只出現4個，不排除下月仍有熱帶氣旋襲港，呼籲要有防風準備。