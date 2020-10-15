8號波風力遜預期 天文台認預測工具誤差

【明報專訊】熱帶風暴「浪卡」前日在本港以南450公里外掠過，天文台發出8號東北烈風或暴風信號14小時，其間各區風力普遍未達烈風程度。天文台助理台長陳栢緯承認預測工具有誤差，天文台基於安全考慮發出8號信號，惟實際情况與預測不同。他又稱天文台預測今年有4至7個熱帶氣旋影響本港，目前只出現4個，不排除下月仍有熱帶氣旋襲港，呼籲要有防風準備。
陳栢緯昨接受商台《在晴朗的一天出發》訪問稱，發8號信號前，天文台內部曾討論浪卡對本港風力、雨量分佈等，原預計浪卡掠過時香港南部會出現烈風，雨勢亦不弱，大雨可能覆蓋全港，基於安全考慮發出8號信號。惟實際情况與預測不同，本港受烈風影響地區較少。
陳栢緯稱，秋天颱風特色是會受季候風影響，是次東北季候風與「浪卡」相遇，易導致疊加效應，風力增強，加上兩股氣流匯聚，可能帶來大雨，但結果各區風力普遍未達烈風水平。事後總結，料因北面吹來空氣較乾燥，結果浪卡外圍環流帶來的雨水被蒸發，令雨勢較預期小，天文台會總結是次經驗，檢視如何改善。
天文台預測，一股東北季候風未來數日持續影響廣東，天氣逐漸好轉，季候風補充周末抵達華南沿岸，下周初天氣稍涼。菲律賓中部的低壓區預料未來數天發展為熱帶氣旋，並橫過南海中部。
相關字詞﹕熱帶風暴浪卡