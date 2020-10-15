港聞

港聞二

政界料境外投票勢行 葉太倡律師會內地觀選

【明報專訊】特首林鄭月娥日前稱讓選民在內地投票是「社會訴求」，政界料境外投票勢在必行，惟執行細節、如何防止舞弊等問題備受關注。行會成員、新民黨主席葉劉淑儀昨建議，大律師公會、律師會可安排獨立觀察員前往內地觀選；又稱香港《選舉（舞弊及非法行為）條例》有境外管轄權，意味可處理境外舞弊。至於投票可否在其他地區推行，葉太稱若要延伸至加拿大、澳洲等地，亦應先在內地實施一次以證明可行。

被問諮詢 張國鈞：立法已有公聽機制

行會成員、民建聯張國鈞稱，多國均有境外投票安排，認為選管會可參考外地經驗，「大原則、大方向，絕對應做（境外投票）」；他料明年初需處理好立法，隨後進行統籌、尋找場地等工作，才能趕及9月選舉，冀政府盡快提交文件至立法會。被問到應否諮詢公眾，張稱立法過程已有公聽會機制，可盡量做；至於台灣可否亦設票站，他稱原則上不認為有牴觸，「國家的地方，做到就做」，但政治上是複雜問題。

林卓廷批重蹈覆轍 選舉例境外難執法

民主黨林卓廷批評政府「重蹈送中條例覆轍」，不諮詢公眾，他說即使選舉條例可規管境外行為，但廉署無執法權，只能要求當地執法機構配合及提供資料，根本無從調查；「我們（民主派）的支持者在大灣區敢不敢投票？大陸投票是否保密？會否投票後被國安拘捕？」

對於全國人大常委譚耀宗稱民主派可網上宣傳，林卓廷說內地有網絡管制；民主派宣傳信息包括反對國安法、爭取人權自由、要求林太下台等，屬內地不可講的範圍。

相關字詞﹕境外投票 選舉舞弊 張國鈞 林卓廷 國安法 葉劉淑儀 立法會

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