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「延任立會」首大會 泛民十二度點人數 審議改上訴法官人數 郭榮鏗稱顯三權分立遭禁言

【明報專訊】立法會任期延長一年，昨舉行首次大會，在特首林鄭月娥押後宣讀《施政報告》下，會議改為審議上一立法年度未通過的《2019成文法（雜項規定）條例草案》，民主派全日多番發言及點人數12次，其間法律界郭榮鏗多番提及修例反映「三權分立」，遭代主席李慧琼指離題並中止發言。法例至昨晚會議結束仍未通過二讀，將於下周三（21日）再續。

立法會秘書處表示，連同立法會主席梁君彥在會議開始時點算人數，昨日共點算法定人數13次，耗時約兩小時。

《2019成文法（雜項規定）條例草案》內容包括將上訴許可申請、批出司法覆核許可上訴聆訊由3名上訴庭法官改為2人；司法機構稱，近年民事案件數量急升，以免遣返聲請的司法覆核案件為甚，對司法機構工作量帶來巨大壓力，認為修例可更靈活調配人手處理其他法庭案件，令資源獲最妥善運用。

泛民中人：放樹枝石頭 擋日後爭議法案

修例原定由律政司長鄭若驊現身解說，但因鄭早上出席深圳特區建立40周年慶祝大會，一度改由法律政策專員黃惠沖出席立法會，鄭下午才出席立法會會議。

民主派多人表明反對修例，亦多番點人數、輪流發言，有泛民中人稱，現時主要是控制節奏，若日後出現爭議法案，起碼可在前方「放置樹枝、石頭」阻擋；建制派昨嚴陣以待，點人數期間有人稱「剛扒完啖飯」便需趕回會議廳，有建制派議員稱，民主派目前只得發言、點人數招數，才不會違法。

張超雄稱議會違憲 梁君彥：可離開

工黨張超雄發言稱，第六屆立法會應早已完結，目前議會違法違憲，稱「我不應該還在這裏說話」，自言留在議會只是「迫不得已」。立法會主席梁君彥回應，若張認為議會不合法，他可以離開、不要參加辯論。公民黨郭榮鏗發言時表示，修例證明香港實施「三權分立」，否則政府可直接向司法機構發出指示、而毋須經立法會辯論修例；其間李慧琼多次提醒郭榮鏗離題，稱會議並非辯論「三權分立」，最後中止其發言。

建制派多人表示支持修例，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓稱，香港過往數年受「假難民」問題困擾，認為若改由兩名法官處理，可維持法治及程序公義、加快處理案件。

相關字詞﹕三權分立 司法機構 鄭若驊 施政報告 司法覆核 立法會

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