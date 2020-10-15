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政府倡兩年一加 後年先增佛誕假 增加勞工假 資方稱經濟差不宜討論

【明報專訊】政府年初建議將勞工假與法定假期看齊後，最新提出用10年將勞工假由12日增至17日，每兩年增加一日，料2030年完成。勞工顧問委員會昨未達成共識，勞方委員不滿步伐太慢，建議用3年完成。有別於年初未見強烈反彈，有資方委員昨強調商界對於增加多少日勞工假未有共識，亦擔憂疫情後經濟恢復時難請替工，更稱目前經濟差，未必合適討論增加假期。

特首林鄭月娥年初提出10項民生政策新措施，包括建議將勞工假與法定假期看齊，由12日增至17日，當時本港尚未爆發新冠肺炎疫情，商界亦未有很大反彈，主要提出關注尋找替工問題並提出應分階段推行，讓商界有充足時間適應。

政府倡10年期內完成

勞顧會昨午開會討論，綜合委員所指，政府提出用10年時間、每兩年增加一日勞工假，料修例後會於2022年增加首日假期，至2030年完成。政府擬2022年率先增加佛誕假，其後每隔兩年逐步增加聖誕節後第一個周日及3日復活節假。

勞顧會勞資委員經歷兩小時會議後，仍未達成共識，暫定下月初再開會。資方委員、香港工業總會名譽會長郭振華曾於年初表示，在政府大力度推行下，商界會想方法配合。他昨在會後表示，突然增加勞工假，對僱主的營商環境帶來負面影響，用較長年期，可讓僱主慢慢適應，但強調資方有憂慮，包括關注疫情後經濟恢復，勞工市場緊張時，找替工會困難。至於是否同意增加5日假，他強調商界未有共識，會再諮詢，冀政府下次會議解釋增加假期對社會不同持份者的影響。

另一資方委員、香港中華廠商聯合會永遠名譽會長施榮懷認為，現時經濟環境差，未必適合討論增加假期，現階段沒想到為何要增加假期，政府要提出具說服力的原因。他又稱即使政府給予補貼，商界也未必會接受。

鄧家彪：僱主拖得就拖

勞方委員、工聯會鄧家彪表示，勞方接受逐步增加勞工假，惟10年時間跨越三屆政府，步伐太慢，「笑大人個口」，建議改用3年逐步增加假期。對於商界對增加勞工假仍然有所保留，他批評僱主「拖得就拖」，並非市民期望，促請政府積極說服商界。至於會否「袋住先」，他說：「不會，會據理力爭」。

勞聯冀政府盡力游說

另一勞方委員、勞聯秘書長周小松引述政府數據表示，每增加一日假期，僅額外增加企業勞工成本0.07%，而在正常情况下每年僱員會獲加薪3至5%，相比之下，增加勞工假所涉成本較低，冀政府盡力游說商界。

政府：冀2021交立會審議

政府發言人表示，會在短期內再召開勞顧會會議進一步討論有關建議，待諮詢立法會後，視乎討論結果，港府會草擬法例，冀趕及2021年內提交立法會審議。

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