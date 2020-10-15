議員環團促「復活」垃圾徵費案 環境局：冀議員支持

許智峯考慮明日內會提出

許智峯表示，過去無先例處理停止審議的草案，明日立法會內會若未有議員提出恢復審議垃圾徵費條例，他會考慮提出，目前未有定案。他又稱，草案能否「復活」，政府責無旁貸，故昨去信環境局長要求表態是否支持草案於本立法年度完成審議，以及政府會否去信立法會要求恢復審議。

環境局昨晚回覆查詢稱，過去數月政府留意到社會不同界別市民及團體在不同場合，包括《施政報告》諮詢會，均希望政府繼續推展垃圾收費立法工作，希望立法會議員能繼續支持審議有關條例草案。

早前環保界《施政報告》諮詢會上，有環團促立法會恢復審議垃圾徵費條例草案，有環團引述林太稱，不存在由政府重啟草案或是否恢復審議草案，應由立法會決定。

環團：助綠產業發展 減失業率

7個環團包括綠領行動、綠色力量等，昨去信條例草案委員會主席兼內會副主席馬逢國，要求他在內會提出恢復審議條例草案。綠領行動稱，外國經驗顯示徵費有助發展綠色產業，本港若推行徵費，本地從事相關行業人數會由現時約6000增至1萬，有助減低失業率。本報昨向馬逢國查詢，截稿前未獲回覆。

上年度立法會終止審議的條例草案，其中兩條由運房局提出。該局昨稱政府會因應社會意見，以考慮會否及何時重新提交《專營的士服務條例草案》予立法會；至於《2019年差餉（修訂）條例草案》，建議就空置的一手私人住宅單位徵收額外差餉，以鼓勵發展商盡早把這些單位推出市場，政府會因應社會意見及情况作適切考慮。