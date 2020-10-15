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港樂兩晚1400觀眾 衛署籲全檢測 專家倡樂手每周一驗

【明報專訊】香港管弦樂團35歲低音單簧管樂手艾爾高（Lorenzo Antonio Iosco）初步確診新冠病毒，傳染期於文化中心表演兩晚，90多名同台樂手須檢疫及50多名後台人員要檢測；至於兩晚出席的逾1400名觀眾，衛生防護中心呼籲無病徵亦應做檢測。其中一晚出席的特首林鄭月娥，早前病毒檢測結果陰性，民政局長徐英偉昨亦已取樣化驗。有專家認為樂手應循環做測試，密度視乎表演場數。

港樂：染疫樂師無接觸公眾

香港管弦樂團昨晚發新聞稿，引述衛生防護中心昨確認一名樂師確診。樂團稱他最近無外遊紀錄，9日、10日的音樂會在下半場才演出，其間沒直接接觸公眾人士，進入文化中心時體溫正常。

衛生防護中心因前日8號風球只提供有限度化驗服務，致昨日下午截數時未有新增確診，同日另有10多宗初步陽性個案。香港管弦樂團單簧管樂手史安祖（Andrew Simon）前日在社交網站透露，染疫的是樂團低音單簧管樂手艾爾高，又稱自己入檢疫中心途中，遇見艾爾高的朋友、學生及學生的母親，昨在網上直播稱從艾爾高聲線估計他情况不錯。據了解，艾爾高正在瑪嘉烈醫院治療，情况穩定。

梁子超：病毒量高顯當晚較危險

據悉艾爾高病毒CT值低於15，呼吸系統科醫生梁子超稱，這反映他目前體內病毒量較一般病人高，形容是「危險警號」，是間接因素反映他在表演期間傳播風險高。梁子超說，有關數值雖未必完全反映艾爾高表演當日病毒量，但不能排除坐他附近兩三行的樂手感染風險較高。

梁續稱，若未來幾日其他樂手相繼確診，反映傳播風險較想像高，或出現大群組爆發，觀眾必須接受檢測；而一旦有觀眾確診，更反映表演場地可能出現空氣傳播，當局甚至要考慮讓所有觀眾檢疫，以免病毒流出社區。

衛生防護中心昨公布初步確診的35歲男樂師，於10月9及10日晚上在文化中心音樂廳參與港樂演出，11日發燒，12日求診後驗出陽性。消息稱個案暫列源頭不明。防護中心續稱，患者表演期間不能戴口罩，同台演出約90多名樂師要檢疫。從港樂本月初直播音樂會片段所見，有小提琴手稱同團的小提琴手妻為孕婦。另約50多名後台人員會安排做檢測，防護中心並會向文化中心職員及港樂其他職員派發樣本瓶。

90樂師檢疫 50後台人員驗毒

防護中心又稱，男樂師居於東涌藍天海岸1期2座，同住家人未有病徵，已送往檢疫，中心會在病人住所派發樣本瓶。

康文署回覆稱，上述兩日表演的觀衆人數分別為709及720，署方10名職員出席上周五（9日）的演出，全已安排檢測。衛生防護中心評估文化中心所有觀眾須戴口罩，不屬密切接觸者，建議無病徵者亦應盡量做檢測。

何栢良料換氣佳 觀眾風險低

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目稱，涉事音樂廳樓底高，室內空氣每小時換轉數量應不錯，觀眾感染風險不大，除非沒做好手部衛生或戴好口罩。他相信一旦樂團出現傳播鏈，應涉及樂團成員，因他們在後台更衣、用餐時沒戴口罩。

政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌於港台節目說，社區有隱形傳播鏈，這類樂手應循環做病毒測試較穩陣，檢測密度要視乎表演場數，最密可能要每周做一次；視乎疫情外國有部分地方更暫停表演。

明報記者

（疫情第三波）

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