扣起囚犯「612基金年報」郵件 懲教被批政治審查

懲教指倘威脅安全紀律 按例可截留

本報向懲教署查詢為何扣起由「612人道支援基金」寄出的信件、總共扣起多少封、為何要求在囚者同意署方銷毁，署方均沒正面回應。懲教署回覆稱，根據法例，任何寄予在囚者的信件，若其性質或內容對任何個人的人身安全或對院所的保安、秩序及紀律造成威脅，署方可將該信件截留，並退回發信人或銷毁。《監獄規則》第47A條定明懲教署人員可在9類情况截留信件（見表）。

立法會議員邵家臻、張超雄、毛孟靜及荃灣區議員岑敖暉等昨日見記者，稱他們8月起陸續接獲在囚者求助，指信件多次被懲教署扣起，更要求他們簽署聲明，同意銷毁有關信件，當中包括由612人道支援基金寄出的年報。據他們所知，荔枝角收押所、赤柱監獄、小欖精神病治療中心均有在囚者曾被扣起信件。

有在囚者稱被要求簽字同意銷毁

邵家臻稱，612人道支援基金曾向約150名在囚「手足」寄出年報及在囚支援服務報名表，「全部都寄唔到」。他稱不知道有多少在囚者已簽字同意銷毁信件，但有荔枝角收押所的在囚者表明不簽，他憂慮懲教署會秋後算帳，如罰他們單獨囚禁或加監等。他強調基金年報內容「人畜無害」，不明白如何影響監獄保安。

邵家臻指內容無害 不解如何損保安

張超雄及毛孟靜均質疑懲教署或認為612人道支援基金屬「政治不正確」，批評扣信屬政治審查，促請署方解釋，並確保在囚者的基本通訊權。岑敖暉說，事件反映懲教署不合理對待有政治背景的在囚者，而署方亦曾多次拒絕議員的公務探訪要求，質疑是「刻意刁難」，變相斷絕這些在囚者與外界溝通，無法表達有關囚權的申訴，要求署方盡快重啟公務探訪。

懲教署表示因應疫情，暫時停止所有非法例規定、非緊急及非必須的公務探訪。公務探訪者如有緊急需要仍可向署方申請，該署會按個別情况考慮。署方稱會密切留意疫情發展，盡快恢復相關公務探訪。

（反修例風暴）