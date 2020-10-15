律政司申加刑 女生藏電油改判社服

原審判感化12月

上訴庭指未取更生教導所報告

被告現年16歲，案發時15歲。上訴庭早前表示案件性質嚴重，但原審裁判官水佳麗未有為被告索取更生中心和教導所報告，屬做法出錯，待索取社會服務令報告始判刑。

被告一方昨表示，相關報告內容正面，顯示被告的學業及課外活動表現不錯，亦對案件有悔意，感化官建議被告接受社會服務令，但沒有列明時數。

首席法官潘兆初表示，社會服務令是對被告合適的刑罰，遂撤銷原有的感化令，改判被告接受120小時社會服務令，其間須在感化官指定的地方居住、遵守每晚7時至翌早6時的宵禁令，以及按照感化官要求出席教育課程。潘官強調，如果被告違反感化官指示或者再犯其他案件，法庭有可能重新判刑。

裁判官水佳麗先後處理兩宗涉及汽油彈的少年庭案件，判本案被告及另一名15歲少年接受感化令。律政司向上訴庭提出刑期覆核，兩宗案件均得直。

【案件編號：CAAR7/20】

（反修例風暴）